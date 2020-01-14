Барнаульская мэрия нашла инвестора для снегоплавильной установки?

Новости 31.01.2020 10:20 263

В администрации Барнаула прорабатываются варианты, которые позволят сделать уборку снега более качественной и быстрой. Так, на прошедшем 30 января совещании рассмотрели инвестпроект установки станции по плавлению снега, сказано на сайте мэрии.

Предложение поступило от одного из барнаульских предприятий. Инвестор предлагает установить станцию на базе своей компании, что позволит в будущем сэкономить на вывозе снега и оптимизировать процесс снегоуборки. Преимуществом данного проекта является наличие у инвестора свободных тепловых мощностей, которые позволят существенно снизить затраты на реализацию проекта.

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Сейчас в мэрии изучают этот проект, привлечены специалисты разных комитетов: требуется проанализировать множество межведомственных вопросов инвестиционного, коммунального, градостроительного, земельного, экологического, дорожного, экономического и юридического характера. Реализация проекта непроста и с точки зрения технических моментов, а также окупаемости для инвестора.

Стоит отметить, что Генплан предполагает размещение снегоплавильных станций.

Если станцию все же будет решено установить и опыт окажется удачным, встанет вопрос о появлении еще нескольких установок – по одной в каждом районе Барнаула. Это позволит сократить транспортное плечо и утилизировать большие объемы снега за меньший промежуток времени.

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Добавим, снегоплавильные установки используют в Москве (56 станций), Санкт-Петербурге (18) и Новосибирске (2). Первенство по переработке снежных масс удерживает Мосводоканал. С помощью 56 стационарных снегоплавильных станций, находящихся в его ведении, утилизируется более 50% выпавших твердых осадков. Также в столице работает более 220 мобильных снегоплавильных пунктов. Утилизацию снежных масс проводят частные организации по согласованию с Мосводоканалом.