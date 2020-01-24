Режим ЧС введен в Забайкалье из-за коронавируса

Новости 31.01.2020 9:50 240

В забайкальском поселении введен режим чрезвычайной ситуации. Именно там находится пропускной пункт российско-китайской границы. Решение обусловлено вспышкой пневмонии, которая была вызвана коронавирусом. Об этом сообщает Тайга.инфо со ссылкой местное правительство.

«В Забайкальском районе действует режим повышенной готовности, а в самом поселке Забайкальск, где расположен международный автомобильный пункт пропуска „Забайкальск“, для усиленной мобилизации ответственных ведомств и обеспечения безопасности граждан введен режим ЧС», — сообщили в краевом правительстве в пятницу, 31 января.

Однако уточняется, что случаев заражения в регионе не найдено.

Отметим, что в результате решения федеральных властей закрыть границу с КНР в восточных регионах страны временно ограничивается движение на пунктах пропуска: железнодорожный пункт «Забайкальск-Маньчжурия», автомобильные пункты «Забайкальск-Маньчжурия», «Староцурухайтуй — Хэйшаньтоу», «Олочи — Шивэй».

На сегодняшний день число погибших перевалило за 200 и насчитывает 213 человек. Вирус уже распространился за пределы КНР — случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Южной Корее, Японии, Вьетнаме, США, Австралии, Германии, Франции и других странах. По последним данным, количество зараженных превысило 9,8 тыс. человек.