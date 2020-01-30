Первенство СФО по боксу среди юношей посвятят Владимиру Мудрику

Новости 31.01.2020 9:05 198

С 3 по 7 февраля в Барнауле пройдет турнир по боксу, посвященный памяти Владимира Мудрика. Это будет первенство СФО среди юношей 15-16 лет. Организаторы соревнований приняли решение в этом году сделать турнир памяти бывшего президента федерации бокса Алтайского края Владимира Мудрика.

"С середины 2000-х он возглавлял федерацию бокса. Кстати, именно он начал развивать в крае профессиональный бокс. Многое вложил в это дело. Он работал с Дмитрием Сухотским и рядом других бойцов. Привозил многих в Барнаул, проводил во Дворце спорта большие турниры, - рассказывает сын Владимира Мудрика Даниил. – Он вкладывал в спорт много времени, сил, душу свою. В 90-х он помогал женской волейбольной команде, потом возглавлял городскую федерацию футбола. Он очень любил спорт. Спасибо организаторам турнира, что они оценили вклад отца в бокс и решили сделать его памятным".

Спортивный турнир памяти Владимира Мудрика состоится в Барнауле Новости 30.01.2020 12:50 Его участниками станут спортсмены-ветераны 278

Свои заявки уже прислали участники из десяти сибирских регионов. По предварительным подсчетам в краевую столицу съедутся почти 200 человек из Омской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской и Томской областей, Красноярского края, Хакасии, Тывы и Республики Алтай. Между собой они поспорят за награды в 13 весовых категориях.

Торжественное открытие первенства СФО состоится 3 февраля в спорткомплексе «Победа», уточняет "Комсомольская правда Барнаул".