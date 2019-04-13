Первый случай укуса клеща зафиксирован на Алтае

Новости 31.01.2020 8:45 281

28 января в приемный покой инфекционного отделения республиканской больницы обратился пациент с жалобой на укус клеща. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Алтай. Насекомое было обнаружено после прогулки на природе в окрестностях Горно-Алтайска.

Ранее «Новости Горного Алтая» сообщали о том, что 24 января в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии на анализ принесли трех живых клещей, снятых с крупного рогатого скота в Майминском районе.

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Как отмечает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, случаи, когда клещи просыпаются зимой, уже фиксировались ранее, как и случаи заболеваний людей клещевыми инфекциями. Так, 23 января 2001 года в Усть-Коксинском районе заболел сибирским клещевым тифом владелец животноводческой стоянки. К нему присосался клещ, который «проснулся» в теплом хлеву зимой.

В то же время обычно первые случаи укуса клещом человека фиксируются позже, в конце февраля – начале марта, они появляются с первыми проталинами.