Виктор Томенко лично проинспектирует районы, наиболее пострадавшие от снежного шторма

Новости 31.01.2020 8:15 223

31 января губернатор Алтайского края Виктор Томенко совершит рабочую поездку в Рубцовск, Локтевский, Третьяковский и Змеиногорский районы. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Томенко вместе с членами правительства оценит последствия сильнейших снегопадов и метелей. Будет определена потребность в силах и средствах, необходимых для восстановления нормальной жизнедеятельности. Состоятся встречи с жителями, спасателями, дорожниками, пройдут совещания с главами муниципалитетов. Будут рассмотрены различные вопросы, например, об оказании помощи фермерам, которые из-за снежных заносов не могли вывезти молоко.

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В рабочей поездке Виктора Томенко будут сопровождать зампредседателя правительства края, начальник регионального ГУ МЧС. Будут приняты решения по обеспечению проезда к населенным пунктам, а также о подготовке к возможным повторным волнам непогоды, обеспечении готовности техники, сокращении сроков ликвидации последствий сильных снегопадов и минимизации потерь.

К слову, в Змеиногорском районе накануне расчистили подъезды к нескольким населенным пунктам. 30 января открыли дороги в поселки Черепановский, Новохарьковский, Гальцовка и Кузьминка. Работы идут на дороге Змеиногорск - Рубцовск, подъездах к селам Утка и Лазурка. В освобожденные из снежного плена села доставляют продукты и медикаменты.

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По прогнозам, к концу этой недели все межпоселковые дороги будут открыты. По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, метеоусловия в регионе стабилизировались, период сильных ветров и метелей сменился морозной и безветренной погодой.

По состоянию на 30 января в Алтайском крае движение было ограничено по участкам 10 дорог, по двум отрезкам трасс нет проезда для большегрузных автомобилей и автобусов.