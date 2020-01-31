«Выполнена в стиле деконструктивизма»: «Альфа-Банку» в Барнауле не дали обзавестись новой пристройкой

Новости 31.01.2020 7:10 551

Накануне градсовет Барнаула рассмотрел проект реконструкции здания на проспекте Ленина, 106 (бывший Дом быта), который в настоящее время занимает "Альфа-Банк". Несмотря на то, что речь шла о небольшой одноэтажной пристройке, новый вариант не устроил архитекторов и строителей.

Проект представил главный архитектор «Алтайгражданпроекта» Евгений Башкиров. Он рассказал, что у здания имеется козырек, поддерживаемый колоннами. Ранее здесь предполагалось сделать кафе. Теперь под козырьком планируется соорудить пристройку, которая послужит частью внутреннего фитнес-комплекса для сотрудников «Альфа-Банка».

Башкиров рассказывал о проекте так, словно речь идет о некоем совершенно пустяковом дополнении к зданию. По его словам, пристройка лишь расширит уже имеющийся в здании комплекс тренажерных залов. По членам градсовета было видно, что настроение Башкирова им передалось. Дело явно казалось понятным, формальным и клонилось к одобрению проекта. Ровно до тех пор, пока докладчик упомянул, что снаружи даже не предусматривается входа. Это и послужило отправной точкой для последующего поворота.

«Евгений Васильевич, у вас же с торца выход нарисован из этой стекляшки», – заметил кто-то.

Настрой архитекторов резко поменялся. Дверь видели все. Башкиров принялся объяснять, что это – пожарный выход, но члены градсовета уже внимательно и скрупулезно изучали проект, обнаруживая все новые и новые несостыковки.

В частности выяснилось, что дополнение не согласовано с разработчиками существующего дизайна (им занимались новосибирцы). Башкиров возразил, что пристройка – это «мелкая мелочь», которую можно не согласовывать. На вопрос, будут ли туда ходить горожане, ответил, что это – лишь для сотрудников банка. Однако члены градсовета выразили уверенность, что если дверь есть, то ходить обязательно будут.

Кроме того, Башкиров утверждал, что пристройка будет возводиться в рамках реконструкции первого этажа здания, на что ему возразили, что так не бывает и реконструкция формально будет проходить как реконструкция всего объекта и придется направлять проект на госэкспертизу.

«Мне кажется, мы опять попадаем в ситуацию, когда «Алтайгражданпроект» идет на поводу у уважаемого заказчика. Я считаю, что эта пристройка выполнена в стиле деконструктивизма. Она совершенно не родная и неорганична существующему зданию. Она нисколько не улучшит, а только ухудшит архитектурную выразительность этого здания», – заявил архитектор Сергей Боженко, добавив, что докладчик не может ответить ни на вопросы парковок, ни на вопросы увеличения строительного объема.

В итоге пристройку несколько раз назвали «прилёпкой», «нашлёпышем» и «залепухой», предложили исправить замечания по остеклению фасада и представить проект на следующий градсовет.