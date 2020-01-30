Градсовет «завернул» депутатский ФОК под иностранной вывеской

Новости 30.01.2020 19:00 212

Сегодня барнаульский градсовет рассмотрел эскизный проект физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр смешанных единоборств Top Team Siberia» на улице Взлетная, 2в. Подробности проекта – в предыдущем материале «Политсибру». Докладчиками выступили: сам заказчик – депутат барнаульской гордумы Алексей Локтев, и архитектор Инга Болдырева, для которой этот проект стал первой работой, вынесенной на рассмотрение градсовета.

«Здесь мы представили асимметричный фасад. Асимметричность достигнута с помощью остекления, но за счет массивного портала у нас получается гармоничный фасад с завершенной композицией», – отметила Инга Болдырева, предварительно рассказав о технических характеристиках планируемой постройки.

Архитекторы высказали свои замечания к проекту ФОКа в Барнауле

Заместитель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков сразу поинтересовался, не планируется ли при освоении земельного участка вырубка зеленых насаждений.

"Там сейчас находится пустырь, на котором зеленых насаждений нет – только сорняки. При этом, предусмотрена посадка деревьев и озеленение территории. Деревья будем высаживать на прилегающей площади – перед спорткомплексом, и по периметру. Каких именно, пока не определились", – ответила Инга Болдырева.

Барнаульский ФОК под иностранной вывеской

Многие замечания членов градсовета относились, как ни странно, не совсем к архитектуре. В частности, председатель градсовета, вице-мэр Сергей Дёмин удивился английскому названию.

Сергей Демин: А вот скажите, у нас сейчас разве не запрещены названия такие – иностранные?

А вот скажите, у нас сейчас разве не запрещены названия такие – иностранные? Александр Локтев: Top Team Siberia – это зарегистрированный бренд, у нас есть свидетельство о регистрации, там название на русском и на английском. Соответственно, мы имеем право его использовать. Больше в России этого никто не может.

Top Team Siberia – это зарегистрированный бренд, у нас есть свидетельство о регистрации, там название на русском и на английском. Соответственно, мы имеем право его использовать. Больше в России этого никто не может. Архитектор Сергей Боженко: А на русском языке, чтобы было понятно русскому человеку, будет размещено название?

А на русском языке, чтобы было понятно русскому человеку, будет размещено название? Александр Локтев: Мы, скорее всего, слева напишем «Центр смешанных единоборств», а справа будет название на русском.

Спорткомплекс с полупрозрачной раздевалкой

Архитектор Алексей Квасов отметил, что зона охраны получилась больше, чем вестибюльная группа. Вестибюль всего 14,5 квадратов. Хотя, как отметил Квасов, с точки зрения удобства, экономить на вестибюле не рекомендуется.

Алексей Квасов: Также у вас мужская раздевальная зона примыкает непосредственно к витражу главного входа, куда ведет основная главная лестница. Объясните, пожалуйста, свои проектные планировочные решения.

Также у вас мужская раздевальная зона примыкает непосредственно к витражу главного входа, куда ведет основная главная лестница. Объясните, пожалуйста, свои проектные планировочные решения. Инга Болдырева: Стекло у нас будет непрозрачное, с отражающей поверхностью. Поэтому раздевалка просматриваться не будет.

Стекло у нас будет непрозрачное, с отражающей поверхностью. Поэтому раздевалка просматриваться не будет. Алексей Квасов: А вы когда-нибудь вечером видели это непрозрачное стекло, когда свет с той стороны горит? (хохот, чья-то реплика: «может, там женскую раздевалку сделать?»).

"Так, коллеги, мы уже сильно в какую-то полемику заходим. Все эти подробности будут, наверное, уже в рабочем проекте отражены. Сказанное будем воспринимать, как хорошие советы. А сейчас больше акцентируем внимание на фасаде, архитектуре земли и так далее. Чего мы полезли в дебри? Градсовет – не для этого", – пресек Сергей Демин углубление в детали.

Сергей Боженко о принципах архитектуры

Сергей Боженко заявил, что в архитектуре есть незыблемые принципы: например, единство стиля и формообразования. По его мнению, в представленном проекте этот принцип не соблюден. Композиция симметрична за счет портала, и тут же – несимметричное решение остекления и местоположения входного узла.

Следующим принципом Боженко назвал единство формы и содержания. По его словам, выбранная планировка должна в значительной степени влиять и отражаться на внешнем фасаде. Не всегда это удается соблюдать, но стремиться к этому надо.

"Вот у вас на плане мы в раздевалку заходим через три двери, а в левом нижнем углу у вас выход куда? На пожарную лестницу? Одна дверь, без тамбура, из раздевалки, в зимних условиях… ну, куда это годится? Нельзя так проектировать вообще. Надо осмысливать и думать о здоровье тех людей, которые там будут заниматься, и о сохранности самого здания. Потому что одна дверь без тамбура – это повышенная влажность и деформации температурные. Их надо учитывать. Все эти проблемы потом обнажатся в процессе эксплуатации. Вам советуют опытные люди, которые уже, наверное, сотни таких объектов запроектировали и знают. Записывайте эти замечания и берите на вооружение – не просто так это говорится" – подчеркнул архитектор.

Итоги рассмотрения проекта спорткомплекса

Архитектор Владимир Золотов указал, что подсвеченная пожарная лестница на стене здания «словно приглашает на крышу». Алексей Квасов поинтересовался, предусмотрено ли пользование зданием маломобильными категориями граждан. Главный инженер проекта Геннадий Корчмин в ответ на это заметил, что нет таких маломобильных людей, которые могут заниматься единоборствами.

В целом, градсовет отнесся к проекту доброжелательно. Архитекторы указывали на недоработки, однако в большинстве своем не демонстрировали намерения "зарубить" новый ФОК.

"Хочу похвалить дизайнера, который так внимательно отнесся к формообразованию и довольно симпатичное здание получилось. Объем такой крепкий, глаз не режет", – отметил архитектор Сергей Шадрин.

В итоге, градсовет сошелся на том, что проект, (в частности, планировку) следует основательно доработать, а замечания устранить. Сергей Демин сообщил докладчикам, чтобы приходили снова, когда внесут отмеченные исправления.