Градсовет предложил доработать новый ФОК в Барнауле

Новости 30.01.2020 19:00 123

30 января барнаульский градсовет рассмотрел эскизный проект физкультурно-оздоровительного комплекса «Центр смешанных единоборств Top Team Siberia» на улице Взлетная, 2в. Подробности проекта – в предыдущем материале «Политсибру». Докладчиками выступили депутат барнаульской гордумы Александр Локтев (заказчик), и архитектор Инга Болдырева, для которой этот проект стал первой работой, вынесенной на рассмотрение градсовета.

«Здесь мы представили асимметричный фасад. Асимметричность достигнута с помощью остекления, но за счет массивного портала у нас получается гармоничный фасад с завершенной композицией», – отметила Инга Болдырева, предварительно рассказав о технических характеристиках планируемой постройки.

Архитекторы обсудили проект ФОКа в Барнауле

Заместитель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Владимир Бутаков сразу поинтересовался, не планируется ли при освоении земельного участка вырубка зеленых насаждений.

"Там сейчас находится пустырь, на котором зеленых насаждений нет – только сорняки. При этом, предусмотрена посадка деревьев и озеленение территории. Деревья будем высаживать на прилегающей площади – перед спорткомплексом, и по периметру. Каких именно, пока не определились", – ответила Инга Болдырева.

Некоторые замечания членов градсовета относились, как ни странно, не к архитектурной части проекта. В частности, председатель градсовета, вице-мэр Сергей Дёмин, удивился английскому названию, некоторые архитекторы отметили недочеты в планировке. Мало-помалу члены градсовета углубились в обсуждение устройства тамбуров и дверей, однако Сергей Демин разгорающуюся дискуссию пресек.

"Так, коллеги, мы уже сильно в какую-то полемику заходим. Все эти подробности будут, наверное, уже в рабочем проекте отражены. Сказанное будем воспринимать, как хорошие советы. А сейчас больше акцентируем внимание на фасаде, архитектуре земли и так далее. Чего мы полезли в дебри? Градсовет – не для этого", – прервал коллег Сергей Демин.

Итоги рассмотрения проекта спорткомплекса

В целом, градсовет отнесся к проекту доброжелательно. Архитекторы указывали на недоработки, однако в большинстве своем не демонстрировали намерения "зарубить" новый ФОК.

"Хочу похвалить дизайнера, который так внимательно отнесся к формообразованию и довольно симпатичное здание получилось. Объем такой крепкий, глаз не режет", – отметил архитектор Сергей Шадрин.

В итоге, градсовет сошелся на том, что проект, (в частности, планировку) следует доработать, а замечания устранить. Сергей Демин сообщил докладчикам, чтобы приходили снова, когда внесут отмеченные исправления.