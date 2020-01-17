На Алтае женщине-инвалиду отказали в помощи из-за отсутствия медоборудования

Прокуратура Курьинского района проверила жалобу местной жительницы, являющейся инвалидом первой группы, которой было отказано в ее бесплатной доставке медучреждением к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.
Женщина имеет хроническое заболевание почек. Ей было отказано в помощи в связи с отсутствием необходимого медицинского оборудования. Возможность оказания ей помощи есть только в Рубцовске.
Пропуск медицинской процедуры для женщины мог грозить летальным исходом. Прокурор Курьинского района обратился в суд с заявлением об обязании организовать и обеспечить доставку больной от ее места жительства до места получения медицинской помощи и обратно.
Суд требование прокурора полностью удовлетворил. До следующей процедуры женщина будет жить.
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