На Алтае женщине-инвалиду отказали в помощи из-за отсутствия медоборудования

Новости 30.01.2020 17:55 231

Прокуратура Курьинского района проверила жалобу местной жительницы, являющейся инвалидом первой группы, которой было отказано в ее бесплатной доставке медучреждением к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Женщина имеет хроническое заболевание почек. Ей было отказано в помощи в связи с отсутствием необходимого медицинского оборудования. Возможность оказания ей помощи есть только в Рубцовске.

Пропуск медицинской процедуры для женщины мог грозить летальным исходом. Прокурор Курьинского района обратился в суд с заявлением об обязании организовать и обеспечить доставку больной от ее места жительства до места получения медицинской помощи и обратно.

Суд требование прокурора полностью удовлетворил. До следующей процедуры женщина будет жить.