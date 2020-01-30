Штрафы, 16 копеек, новый гектар. Законы, вступающие в силу в феврале 2020 года

Новости 31.01.2020 7:40 482

В феврале текущего года в России вступит в силу ряд новых законов. О самых интересных из них читайте в материале «Политсибру».

С 1 февраля вырастут выплаты для нескольких льготных категорий

Федеральные ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) проиндексируются на уровень инфляции в 2019 год. Коснется это примерно 15 млн граждан России, в числе которых числится 60 льготных категорий. Речь идет о ветеранах боевых действий, инвалиды трех групп, ветераны ВОВ, чернобыльцы, Герои СССР и России.

Перерасчет будет выполнен в автоматическом режиме.

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С 1 февраля вырастут штрафы для СМИ-иноагентов

До 5 млн рублей могут вырасти штрафы для СМИ-иностранных агентов, которые будут нарушать одноименный закон. Наказать могут как сами иностранные СМИ, признанные иноагентами, так и учрежденные ими российские организации, их должностные лица, сотрудники и представители.

Штраф для физлиц составит 10 тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч, для юрлиц — 500 тысяч. В случае повторного совершения нарушений санкции возрастут: для граждан — до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 1 млн рублей.

Максимальная ответственность предусмотрена за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента — для граждан штраф 100 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — штраф 200 тысяч рублей, для юрлиц — пять миллионов рублей.

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С 1 февраля бесплатный гектар земли можно будет получить в Бурятии и Забайкалье

Право на бесплатный участок земли, находящийся на территории Забайкальского края и Бурятии смогут получить зарегистрированные на Дальнем Востоке граждане. До конца января такое право было за местными жители Бурятии и Забайкалья. Что касается остальных россиян, то они смогут претендовать на гектар в Забайкалье уже с 1 августа 2020 года.

С 1 февраля «Платон» подорожает на 16 копеек

Тариф государственной системы «Платон» будет проиндексирован на 16 копеек. Это приведет к тому, что проезд большегрузов по федеральным трассам повысится до 2,20 рубля за километр.

С 5 февраля МФЦ будет информировать о стаже

МФЦ по принципу «одного окна» будет предоставлять услугу информирования о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете. С текущего года в России начался переход на электронные трудовые книжки. Теперь работодатели обязаны передавать в Пенсионный фонд данные о трудовой деятельности застрахованных сотрудников. Эта информация будет копиться в особом разделе индивидуального лицевого счета гражданина.

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С 8 февраля изменится порядок управления многоквартирными домами

Отбирать организации для управления многоквартирными домами, в которых все помещения или их большая часть находятся в государственной или муниципальной собственности, будут по результатам открытого конкурса. Проводить его станут органы местного самоуправления.

Ранее основным способом выбора управляющей компании является решение собственников жилья. Но если все или большинство помещений в многоквартирном доме находится в государственной или муниципальной собственности, порядок управления таким домом определяется нормативным актом, который принимает соответствующий уровень исполнительной власти.