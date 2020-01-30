Глава Республики Алтай выписался из больницы - СМИ

Новости 30.01.2020 17:20 93

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина 31 января выписали из больницы в Москве, куда он был госпитализирован три дня назад, сообщает ТАСС. Врачи диагностировали у него острый панкреатит, связанный со стрессом.

Хорохордин в беседе с журналистами отмечал, что на рабочие процессы в регионе его состояние не повлияет. Временно обязанности руководителя региона были возложены на первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Виталия Махалова.

«Лег на пару дней прокапаться»: главу Республики Алтай госпитализировали в Москве Новости 30.01.2020 7:40 Ранее Telegram-канал сообщил, что Хорохордин попал в больницу якобы из-за проблем с алкоголем 579

По данным пресс-секретаря главы Михаила Максимова, уже сегодня Хорохордин продолжит рабочую повестку в Москве, где ранее был запланирован ряд встреч, а затем вернется в Республику Алтай.

Ранее Хорохордин говорил, что почувствовал недомогание и сам решил обратиться к врачам. Медики провели необходимые обследования, поставили диагноз и госпитализировали его.