Глава Республики Алтай выписался из больницы - СМИ

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина 31 января выписали из больницы в Москве, куда он был госпитализирован три дня назад, сообщает ТАСС. Врачи диагностировали у него острый панкреатит, связанный со стрессом.
Хорохордин в беседе с журналистами отмечал, что на рабочие процессы в регионе его состояние не повлияет. Временно обязанности руководителя региона были возложены на первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Виталия Махалова.
Ранее Telegram-канал сообщил, что Хорохордин попал в больницу якобы из-за проблем с алкоголем
По данным пресс-секретаря главы Михаила Максимова, уже сегодня Хорохордин продолжит рабочую повестку в Москве, где ранее был запланирован ряд встреч, а затем вернется в Республику Алтай.
Ранее Хорохордин говорил, что почувствовал недомогание и сам решил обратиться к врачам. Медики провели необходимые обследования, поставили диагноз и госпитализировали его.