О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Глава Республики Алтай выписался из больницы - СМИ

Новости
93
0

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина 31 января выписали из больницы в Москве, куда он был госпитализирован три дня назад, сообщает ТАСС. Врачи диагностировали у него острый панкреатит, связанный со стрессом.

Хорохордин в беседе с журналистами отмечал, что на рабочие процессы в регионе его состояние не повлияет. Временно обязанности руководителя региона были возложены на первого заместителя председателя правительства Республики Алтай Виталия Махалова.

«Лег на пару дней прокапаться»: главу Республики Алтай госпитализировали в Москве

«Лег на пару дней прокапаться»: главу Республики Алтай госпитализировали в Москве

Новости

Ранее Telegram-канал сообщил, что Хорохордин попал в больницу якобы из-за проблем с алкоголем

579

По данным пресс-секретаря главы Михаила Максимова, уже сегодня Хорохордин продолжит рабочую повестку в Москве, где ранее был запланирован ряд встреч, а затем вернется в Республику Алтай.

Ранее Хорохордин говорил, что почувствовал недомогание и сам решил обратиться к врачам. Медики провели необходимые обследования, поставили диагноз и госпитализировали его.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000