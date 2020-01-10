Стало известно, насколько проиндексируют соцвыплаты и пособия с февраля

Новости 30.01.2020 16:50 115

С 1 февраля социальные выплаты и пособия проиндексируются на 3%. Соответствующее постановление Министерства труда и соцзащиты направлено на согласование в Минфин и Минэкономразвития. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст документа.

Речь идет о ежемесячных выплатах Героям Советского Союза, Героям РФ и полным кавалерам ордена Славы, Героям Соцтруда, Героям Труда РФ и полным кавалерам ордена Трудовой Славы. А также о выплате ветеранам, компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, компенсациях и иных выплатах гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, пособиях на погребение, единовременных выплатах беременным женам солдат-срочников и страховых выплатах.

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