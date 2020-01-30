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Барнаулец лег в психбольницу за убийство ребенка

Новости
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Житель Барнаула отправился на психиатрическое лечение после убийства своего малолетнего ребенка. Об этом сообщает региональный СК.

Следствием установлено, что в конце сентября 2019 года 42-летний мужчина убил своего пятилетнего сына, нанеся ему несколько ножевых ран в грудь и живот. Ребенок скончался на месте.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина в момент совершения убийства был невменяем. Это обусловлено хроническим психическим расстройством. В связи с этим его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Следком и Минздрав проверят, почему скончался 8-месячный ребенок в реанимации Барнаула

Следком и Минздрав проверят, почему скончался 8-месячный ребенок в реанимации Барнаула

Новости

Информация о происшествии появилась во многих СМИ

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Автор: Политсиб.ру

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