Барнаулец лег в психбольницу за убийство ребенка

Новости 30.01.2020 15:55 99

Житель Барнаула отправился на психиатрическое лечение после убийства своего малолетнего ребенка. Об этом сообщает региональный СК.

Следствием установлено, что в конце сентября 2019 года 42-летний мужчина убил своего пятилетнего сына, нанеся ему несколько ножевых ран в грудь и живот. Ребенок скончался на месте.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина в момент совершения убийства был невменяем. Это обусловлено хроническим психическим расстройством. В связи с этим его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.