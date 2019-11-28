Барнаульского застройщика оштрафовали за квартиры, проданные иностранцам

Новости 30.01.2020 16:15 127

Арбитражный суд Алтайского края вынес решение в споре между компанией «Барнаулкапстрой» и МИФНС России №15. В материалах дела говорится о том, что застройщик заключил договор долевого участия с гражданами Казахстана на сумму 2,4 млн рублей, пишет "Алтайский портал недвижимости".

За эти деньги покупателям должна была достаться квартира в строящемся доме на Павловском тракте, 291. При этом 1,5 млн рублей было переведено на счет застройщика от ПАО «Транскапиталбанк», где дольщики оформили кредит. Остальная сумма была передана наличными средствами в кассу "Барнаулкапстроя", что запрещено ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Плательщиком по договору выступала женщина, но, согласно сведениям ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, она не обращалась с заявлением о выдаче вида на жительство иностранного гражданина в РФ, а значит, имеет статус нерезидента. При совершении наличных платежей иностранцами такие валютные операции считаются незаконными, так как выходят из-под контроля уполномоченных органов.

«Инструмент давления»: крупный барнаульский застройщик опроверг слухи о возможном банкротстве Новости 28.11.2019 10:45 В список кредиторов вошли три юридических лица и налоговая служба 5150

В данном случае расчеты АО "Барнаулкапстрой" с нерезидентом должны осуществляться только через счет в уполномоченном банке. Узнав об этом факте, налоговая служба вынесла постановление о назначении штрафа (340 тысяч рублей). Однако, нарушитель не согласился с данным требованием и обратился в арбитраж, где просил отменить постановление.

Рассмотрев дело, суд истцу отказал. Ведь у компании имелась возможность произвести расчеты с иностранным покупателем, не нарушая действующий закон, однако, она этого не сделала. Застройщик также сообщил на заседании, что за дольщиков внес оплату их представитель, который является резидентом РФ, но и в этом случае валютная операция должна была производиться безналично. Таким образом, нарушитель все же будет привлечен к административной ответственности.

Если же оно останется в силе, то учитывая данную практику, подобного наказания в будущем не смогут избежать и остальные застройщики региона, ведь такие операции совершаются и в других компаниях.