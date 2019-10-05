Воспитанник барнаульского «Динамо» перешел в московский «Спартак»

Новости 30.01.2020 15:15 123

Воспитанник барнаульского «Динамо», 22-летний форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев подписал контракт с московским «Спартаком», сообщает портал sportbox.ru. До конца сезона Соболев будет выступать за московский клуб на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию последующего выкупа игрока.

"В ближайшее время Александр прибудет в расположение московской команды, где проведет весеннюю часть чемпионата-2019/20", - говорится на официальном сайте самарского клуба. По сведениям «Спорт-Экспресс», сейчас "красно-белые" заплатят 500 тысяч евро. Еще 4,5 млн добавят летом, форвард подпишет 4-летний контракт. Личная зарплата Соболева с середины года может составить 1,8-1,9 млн евро в год плюс бонусы за достижения.

Британские СМИ: «Манчестер Юнайтед» может купить барнаульского футболиста Александра Соболева Новости 05.10.2019 19:00 Такие сведения публикует британский таблоид The Sun 1063

22-летний Соболев перешел в «Крылья Советов» из «Томи» в декабре 2017 года. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей за самарскую команду в РПЛ и забил 10 голов. Всего на счету Соболева в составе «Крыльев» 45 матчей, в которых он забил 21 гол.

Добавим, в прошлом году форвард впервые был вызван в сборную России. По мнению экспертов, Соболев имеет шансы войти в итоговую заявку команды на Евро-2020.