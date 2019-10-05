Воспитанник барнаульского «Динамо» перешел в московский «Спартак»

Воспитанник барнаульского «Динамо», 22-летний форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев подписал контракт с московским «Спартаком», сообщает портал sportbox.ru. До конца сезона Соболев будет выступать за московский клуб на правах аренды. Соглашение предусматривает опцию последующего выкупа игрока.
"В ближайшее время Александр прибудет в расположение московской команды, где проведет весеннюю часть чемпионата-2019/20", - говорится на официальном сайте самарского клуба. По сведениям «Спорт-Экспресс», сейчас "красно-белые" заплатят 500 тысяч евро. Еще 4,5 млн добавят летом, форвард подпишет 4-летний контракт. Личная зарплата Соболева с середины года может составить 1,8-1,9 млн евро в год плюс бонусы за достижения.
Такие сведения публикует британский таблоид The Sun
Добавим, в прошлом году форвард впервые был вызван в сборную России. По мнению экспертов, Соболев имеет шансы войти в итоговую заявку команды на Евро-2020.