Градсовет Барнаула рассмотрит проект строительства ФОКа на Взлетной

Новости 30.01.2020 14:00 518

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр смешанных единоборств Top Team Siberia» на улице Взлетная, 2в планирует построить депутат барнаульской гордумы Александр Локтев. Особенностью проекта является тот факт, что он может стать первым в Барнауле концессионным соглашением в сфере спорта. Проектировщиком выступило ООО «Барнаулстройпроект».

Осенью вопрос о возможности строительства этого объекта в рамках концессии обсуждался на Совете по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе города. Пресс-служба мэрии сообщала, что в случае подписания концессионного соглашения, строительство начнется в 2020 году, а готовый объект перейдет в собственность муниципалитета.

Дефицит на спортклубы

Александр Локтев подтвердил «Политсибру» эту информацию и добавил, что согласование концессионного договора практически завершено. По его словам, на реализацию проекта потребуется около 30-40 млн рублей. В случае успешного прохождения госэкспертизы и всех согласований, новый центр смешанных единоборств может появиться уже в конце этого года или в начале следующего.

«Это будет исключительно центр смешанных единоборств. Мы двигаемся в спальный густонаселенный район, где очень мало спортивных клубов. Здесь имеется высочайший общественный запрос на спорт, в том числе, надеемся, и на единоборства. Проект уникален тем, что это – 1000 кв. м смешанных единоборств. Он может войти в пятерку крупнейших в России по площади», – рассказал Александр Локтев.

Центр смешанных единоборств построят по концессии в Барнауле Новости 26.10.2019 11:15 Здесь будут заниматься боевыми искусствами, вольной борьбой, кроссфитом, художественной гимнастикой 1105

"Это - не типовой объект"

Как рассказала «Политсибру» архитектор ООО «Барнаулстройпроект» Инга Болдырева, двухэтажное здание будет делиться на два блока – сам спортивный зал, в который будет входить также зона кроссфита, татами и борцовский ковер. В административно-бытовом комплексе расположатся раздевалки, кабинеты для тренеров и встреч и.т.п. Тренировочная площадка предназначена для взрослых, комплекс рассчитан на 65 мест.

«Это не типовой объект, он разрабатывался с учетом пожеланий заказчика и особенностей ММА. Из простой формы мы попытались сделать художественно выразительный объект, органично вписывающийся в окружающую застройку», – подчеркнула Инга Болдырева.

Судьба проекта пока неизвестна и будет решаться на сегодняшнем градсовете. Подробности читайте вечером в материале «Политсибру».