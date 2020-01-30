Снюсы, митинги, инвестиции: чем занимались депутаты на январской сессии АКЗС (фото)

Новости 30.01.2020 13:35 552

30 января прошла первая в 2020 году сессия АКЗС. Всего за 3 часа депутаты успели рассмотреть 18 вопросов.

Наибольшее оживление вызвали три темы. Во-первых, единогласно в двух чтениях был принят законопроект о запрете розничной продажи снюсов несовершеннолетним. Речь идет не только о запрете продавать табачные смеси, но и устанавливается ответственность за нарушение этих требований.

Кроме того, депутаты внесли изменения в региональный закон, позволяющие выходить на митинги и пикеты недалеко от здания краевого правительства. Законопроект поддержали 65 из 68 парламентариев. Ограничения на проведение митингов, пикетов и шествий в Алтайском крае, как и во многих регионах, были введены в 2012 году. Изменения в краевой закон внесли согласно постановлению Конституционного суда от ноября 2019 года. Пункты, в которых были прописаны ограничения, признали утратившими силу.

Наконец, народные избранники внесли изменения в закон, призванный улучшить инвестиционный климат в регионе. Среди внесенных поправок - уточнение критериев для масштабного инвестиционного проекта, являющихся основанием для предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов.

Добавим, следующая сессия АКЗС пройдет 27 февраля.