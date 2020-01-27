Специалисты рассказали, как можно «уберечь» Алтайский край от коронавируса

Новости 30.01.2020 13:10 145

В Алтайском крае разработали комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. Эти меры находятся на контроле у регионального правительства и Роспотребнадзора, сказано на сайте региона.

«Любой вирус всегда стремится сохранить себя как разновидность, потому периодически человечество принимает вызовы от новых заболеваний и ищет методы их лечения. Мы получили новый вариант коронавируса, к которому у людей нет иммунитета, и нет препарата, оказывающего прямое противовирусное действие именно на эту разновидность. Сейчас китайские специалисты активно работают над этим», - рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

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Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, и одним из основных источников заболевания является человек. Главные симптомы - кашель, одышка, повышенная температура. Инфекция может передаваться воздушно-капельным путем, выявлены пищевой и бытовой способы заражения. Вирус не может быстро преодолевать огромные расстояния, а потому приводит к скорому массовому заражению. Вакцина от коронавируса пока не зарегистрирована, но есть ряд препаратов, оказывающих лечебное действие.

На данный момент в Алтайском крае не зарегистрировано ни одного человека, прилетевшего с территорией, находящихся в зоне риска, сообщают в региональном Министерстве здравоохранения. Тем не менее такой вариант не исключен, поэтому внимательно отслеживаются чартерные рейсы. Кроме того, врачам даны указания при обращении пациентов с похожей симптоматикой опрашивать, были ли они в последние 14-20 дней на территории заражения. В случае положительного ответа пациентов изолируют и берут у них анализы на наличие коронавируса. Даже если диагноз не подтверждается, пациент проходит необходимое лечение - вирус может проявиться позже.

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Специалисты рекомендуют избегать контактов с людьми с территорий, в которых вирус уже распространился, а также пользоваться масками и респираторами в повседневной жизни, чтобы исключить риск заболевания.