Специалисты рассказали, как можно «уберечь» Алтайский край от коронавируса

В Алтайском крае разработали комплекс мероприятий, направленных на противодействие распространению коронавируса. Эти меры находятся на контроле у регионального правительства и Роспотребнадзора, сказано на сайте региона.
«Любой вирус всегда стремится сохранить себя как разновидность, потому периодически человечество принимает вызовы от новых заболеваний и ищет методы их лечения. Мы получили новый вариант коронавируса, к которому у людей нет иммунитета, и нет препарата, оказывающего прямое противовирусное действие именно на эту разновидность. Сейчас китайские специалисты активно работают над этим», - рассказал главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.
Разрабатывается две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования
Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, и одним из основных источников заболевания является человек. Главные симптомы - кашель, одышка, повышенная температура. Инфекция может передаваться воздушно-капельным путем, выявлены пищевой и бытовой способы заражения. Вирус не может быстро преодолевать огромные расстояния, а потому приводит к скорому массовому заражению. Вакцина от коронавируса пока не зарегистрирована, но есть ряд препаратов, оказывающих лечебное действие.
На данный момент в Алтайском крае не зарегистрировано ни одного человека, прилетевшего с территорией, находящихся в зоне риска, сообщают в региональном Министерстве здравоохранения. Тем не менее такой вариант не исключен, поэтому внимательно отслеживаются чартерные рейсы. Кроме того, врачам даны указания при обращении пациентов с похожей симптоматикой опрашивать, были ли они в последние 14-20 дней на территории заражения. В случае положительного ответа пациентов изолируют и берут у них анализы на наличие коронавируса. Даже если диагноз не подтверждается, пациент проходит необходимое лечение - вирус может проявиться позже.
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