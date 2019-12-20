Краевые депутаты приняли закон, запрещающий розничную продажу снюсов несовершеннолетним

30 января на сессии Алтайского Заксобрания депутаты единогласно сразу в двух чтениях приняли законопроект о запрете розничной продажи снюсов несовершеннолетним. Документ был подготовлен по поручению губернатора Виктора Томенко.
В настоящее время существует проблема неограниченного оборота и, как следствие, потребления, особенно несовершеннолетними, никотиносодержащей продукции. В итоге возникает быстрое формирование привычки и появление различных сопутствующих заболеваний: нарушения в работе сердечно-сосудистой, центральной нервной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта.
Глава региона отреагировал на просьбу Марии Прусаковой
С 2015 года табачные смеси в России запрещены, однако в продаже появились бестабачные, которые по заданным в федеральном законодательстве параметрам не попадали под этот запрет. Благодаря принятому краевому закону бестабачные смеси, причиняющие вред здоровью, запрещаются к распространению в торговых сетях несовершеннолетним.
Депутаты, СМИ и Роспотребнадзор начали рейд по точкам продажи снюса