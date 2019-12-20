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Краевые депутаты приняли закон, запрещающий розничную продажу снюсов несовершеннолетним

Новости
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30 января на сессии Алтайского Заксобрания депутаты единогласно сразу в двух чтениях приняли законопроект о запрете розничной продажи снюсов несовершеннолетним. Документ был подготовлен по поручению губернатора Виктора Томенко.

В настоящее время существует проблема неограниченного оборота и, как следствие, потребления, особенно несовершеннолетними, никотиносодержащей продукции. В итоге возникает быстрое формирование привычки и появление различных сопутствующих заболеваний: нарушения в работе сердечно-сосудистой, центральной нервной и эндокринной систем, желудочно-кишечного тракта.

Виктор Томенко выступил за запрет снюса в Алтайском крае

Виктор Томенко выступил за запрет снюса в Алтайском крае

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С 2015 года табачные смеси в России запрещены, однако в продаже появились бестабачные, которые по заданным в федеральном законодательстве параметрам не попадали под этот запрет. Благодаря принятому краевому закону бестабачные смеси, причиняющие вред здоровью, запрещаются к распространению в торговых сетях несовершеннолетним.

Проекты федеральных законов, предусматривающие полный запрет продажи таких смесей, выведение их из оборота, в настоящее время разработаны и внесены в Госдуму. Их рассмотрение планируется на весенней сессии.
В барнаульском ТРЦ провели рейд по точкам продажи снюса. Фото

В барнаульском ТРЦ провели рейд по точкам продажи снюса. Фото

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Депутаты, СМИ и Роспотребнадзор начали рейд по точкам продажи снюса

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Автор: Политсиб.ру

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