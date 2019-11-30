Спортивный турнир памяти Владимира Мудрика состоится в Барнауле

Новости 30.01.2020 12:50 204

2 февраля в барнаульском СК "Горизонт" пройдет турнир по мини-футболу памяти известного строителя Владимира Мудрика. В турнире примут участие четыре ветеранские команды: «Горизонт», «Автомаркет Гараж», «ФК-2000» и «Змеиногорск». Возраст спортсменов от 35 лет и старше, сообщает "КП на Алтае".

"Владимир Иванович много лет проработал президентом Барнаульской городской федерации футбола. Очень много помогал в развитии этого вида спорта. Создал свой футбольный клуб, в котором занимаются и взрослые и дети. Сам много лет играл. Теперь его сыновья решили в память об отце организовать турнир, - говорят организаторы. – Очень жаль, что этого человека больше с нами нет. Он не жалел ни средств, ни времени".

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По результатам турнира победителей и наиболее результативных футболистов наградят ценными призами. Не исключено, что в будущем турнир станет традиционным и станет проводиться раз в год.

Владимир Мудрик - бывший руководитель строительной компании «Горизонт» и председатель Совета директоров Барнаульского комбината железобетонных изделий №1. Был награжден почетными грамотами главы администрации Барнаула и Министерства регионального развития РФ за вклад в развитие строительной отрасли. Скончался в Барнауле 30 ноября 2019 года.