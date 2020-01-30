Россельхозбанк на Алтае по розничному направлению нарастил кредитный портфель

Новости 30.01.2020 14:40 120

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» по итогам 2019 года нарастил кредитный портфель. За прошлый год было выдано жителям двух Алтаев свыше 3,59 млрд рублей кредитных средств. Благодаря этому, общий кредитный портфель физических лиц на 1 января 2020 года превысил 11,8 млрд рублей, прирост составил порядка 900 млн рублей.

В настоящее время количество заемщиков филиала Банка превысило 43,6 тысяч человек. Наибольшей популярностью пользуется потребительский кредит «Пенсионный», а также кредиты на рефинансирование. Данный вид продукта набирает популярность среди клиентов банка, так как позволяет существенно снизить долговую нагрузку.

Объем привлеченных средств в розничном сегменте за отчетный период также показал стабильный рост. За 2019 года средства на счетах физических лиц превысили отметку в 17,2 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 2,1 млрд рублей. Прирост составил 14,3%. Более 15,8 млрд рублей из общего депозитного портфеля физических лиц приходится на срочные вклады жителей двух регионов. Количество вкладчиков в Алтайском филиале достигло 60 тысяч.