Россельхозбанк на Алтае по розничному направлению нарастил кредитный портфель

Алтайский региональный филиал АО «Россельхозбанк» по итогам 2019 года нарастил кредитный портфель. За прошлый год было выдано жителям двух Алтаев свыше 3,59 млрд рублей кредитных средств. Благодаря этому, общий кредитный портфель физических лиц на 1 января 2020 года превысил 11,8 млрд рублей, прирост составил порядка 900 млн рублей.
Объем привлеченных средств в розничном сегменте за отчетный период также показал стабильный рост. За 2019 года средства на счетах физических лиц превысили отметку в 17,2 млрд рублей, увеличившись с начала года более чем на 2,1 млрд рублей. Прирост составил 14,3%. Более 15,8 млрд рублей из общего депозитного портфеля физических лиц приходится на срочные вклады жителей двух регионов. Количество вкладчиков в Алтайском филиале достигло 60 тысяч.
«С начала 2020 года Россельхозбанк активно включился в правительственную программу и предлагает новые розничные продукты для жителей села, такие как сельская ипотека, льготное потребительское кредитование на благоустройство жителям сел и деревень. Конкурентные ценовые предложения Банка по кредитным и депозитным продуктам, широкая сеть офисов продаж, постоянная работа над качеством обслуживания – все это привлекает клиентов в Россельхозбанк. Доверие людей для нас – это стимул еще лучше работать», - подчеркнул заместитель директора филиала Татьяна Руденко.