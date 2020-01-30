«Единая Россия»: региональный капитал в Алтайском крае намерены продлить

Новости 30.01.2020 10:45 177

Программа регионального маткапитала за третьего или последующего ребёнка должна была завершиться в 2021 году, однако 29 января на заседании президиума регионального политсовета «Единой России» секретарь Алтайского реготделения партии, председтель АКЗС Александр Романенко затронул вопрос ее продления, аналогично федеральной.

Этот вопрос рассматривался в ходе обсуждения реализации Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Александр Романенко обратился к губернатору Алтайского края, члену президиума и генсовета «Единой России» Виктору Томенко с предложением довести срок действия до конца 2026 года.

«Считаю, что партия должна изучить вопрос регионального материнского капитала в Алтайском крае и принять решение о продлении. Мы дадим соответствующее поручение фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании, чтобы, возможно, уже на февральской сессии, она вышла с такой инициативой», – заявил спикер АКЗС.

Губернатор предложение Александра Романенко поддержал.

Размер регионального материнского капитала в Алтайском крае в настоящее время составляет 55 тысяч 387,5 рубля. Данная мера социальной поддержки действует с 2011 года и оказывается при рождении третьего или последующего ребёнка в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Средства регионального маткапитала допустимо использовать на улучшение жилищных условий или образование детей.

Напомним, во время ежегодного Послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин предложил увеличить сумму материнского капитала за рождение второго или последующего ребёнка на 150 тысяч рублей — она составит 616 617 рублей. Кроме того, сама программа продлена до конца 2026 года. Также при рождении первого ребёнка семья может получить материнский капитал в его сегодняшнем объёме — 466 617 рублей.