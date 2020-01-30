Цена вопроса – 20 млрд рублей. Александр Терентьев провел в Барнауле прием граждан

Новости 30.01.2020 10:15 218

Депутат Государственной Думы, лидер алтайских эсеров Александр Терентьев провел в Барнауле прием граждан по личным вопросам, в рамках региональной недели. Встреча состоялась в среду, 29 января.

В основном проблематика обращений касалась тем алиментов, детей войны, земельных участков для многодетных семей.

Ветеран труда Алексей Иванович (1935 года рождения) обратился к парламентарию по поводу выплат детям войны, а также о несправедливости аннулирования совмещения льгот по разным основаниям. В частности, он привел пример «афганца», которому платили как ветерану «горячих точек». Но когда ему присвоили третью группу инвалидности, встал вопрос о выборе по какой льготе получать денежную компенсацию. Причем и там, и там сумма ничтожная, но соглашаясь на одну льготу, придется отказываться от другой.

По поводу темы «детей войны» Александр Терентьев отметил, что думское большинство в очередной раз отклонило поправку фракции эсеров в Госдуме в соответствующий закон.

«Хотя цена вопроса составляет около 20 млрд рублей. Это ничтожно малая сумма по сравнению с профицитом бюджета в три триллиона в прошлом году и в полтора в этом», – объяснил он.

Политик добавил, что СР не собирается оставлять вопрос о льготах для детей войны. Так, по его словам, депутаты фракции справороссов в АКЗС будут вносить соответствующий законопроект.

У Алексея Яковлевича, историка по профессии, также пенсионера была просьба помочь во взыскании алиментов с отца сына его нынешней жены. У них с супругой на руках все необходимые документы, вплоть до исполнительных листов по судебным решениям. Но они категорически не выполняются, а ответственные лица прячутся за бюрократические уловки и схемы возможного мошенничества со сделкой по купле-продажи квартиры, подаренной алиментщику его матерью. Александр Васильевич заверил заявителя, что постарается разобраться во всех этих непростых обстоятельствах и, при необходимости, обратиться в правоохранительные органы для получения разъяснений и проведения прокурорской проверки.

Многодетная мать (трое детей) Анна Владимировна обратилась с проблемой по получению земельного участка – очередь практически не движется: за шесть лет она продвинулась вперед лишь на 23 позиции.

Кроме того, у нее возникла проблема с оплатой обучения ребенка в частном профессиональном образовательном учреждении за счет регионального материнского капитала. Ей отказали в органах соцзащиты по причине того, что частное учебное заведение не имеет аккредитации, потому что у них только профессиональное обучение, а общего нет. Хотя, по ее словам, в этом учреждении был подобный прецедент (правда, по федеральному материнскому капиталу, добавляет она), и он был решен положительно.

Что касается земельных участков для многодетных семей, то парламентарий считает: раз есть закон, его нужно исполнять. Он напомнил, что законопроект по изменениям в краевой закон о бесплатных земельных участках для многодетных семей будет обсуждаться на январской сессии АКЗС.

Что касается проблем с реализацией регионального материнского капитала, то Александр Терентьев пообещал тщательно разобраться в данной проблеме.

«Возможно, по региональному маткапиталу условия жестче. Поднимем вопрос изменения условий, если в рамках закона не получится», – добавил депутат.

Все обращения с личного приема взяты депутатом в работу, и будут направлены соответствующие депутатские запросы.