«В связи с утратой доверия»: первая губернаторская отставка произошла в 2020 году

Новости 30.01.2020 11:05 150

В среду вечером, 29 января, президент Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева с поста главы региона. В указе главы государства отмечается, что решение принято в связи с утратой доверия.

Врио главы Чувашии стал глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев. Владимир Путин уже провел рабочую встречу с Николаевым, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отставке Игнатьева предшествовали два скандальных эпизода с его участием. В частности, во время выступления 18 января, приуроченного ко Дню печати, он говорил, что нужно «мочить» некоторых журналистов и блогеров. Позднее глава региона, как писали местные СМИ, «заставил сотрудника МЧС прыгать» за ключами от пожарной машины.

В первом случае Игнатьев извинился, объяснив, что смысл его слов был в другом, но все «передернули и переиначили». Во втором случае его пресс-служба поясняла, что прыгавший за ключами мужчина — давний знакомый Игнатьева и все проходило в дружеском ключе.