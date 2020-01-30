АлтГТУ проведет для школьников пробный экзамен по физике

Новости 30.01.2020 11:50 115

Алтайский государственный технический университет проведет для учащихся 9-х классов пробный экзамен по физике, по условиям проведения приближенный к ОГЭ.

Экзамен проводится бесплатно, он состоится в воскресенье, 9 февраля, в главном корпусе АлтГТУ (пр. Ленина, 46). Регистрация начнется в этот день с 9:00.

Записаться на экзамен необходимо до 16:00 5 февраля по электронной почте: oge_altstu@mail.ru, указав фамилию, имя, отчество, школу, класс, e-mail, номер телефона. Школьники Барнаула могут также записаться на экзамен в своих школах.

Экзаменуемым при себе иметь паспорт и две черные гелевые ручки. Можно взять на экзамен непрограммируемый калькулятор, линейку.