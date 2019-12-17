«Лег на пару дней прокапаться»: главу Республики Алтай госпитализировали в Москве

Новости 30.01.2020 7:40 576

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин лег в московскую больницу из-за обострения панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания. Об этом информирует РБК.

«Лег на пару дней прокапаться», — рассказал Хорохордин.

«Олег Леонидович действительно госпитализирован вчера в одну из московских клиник из-за проблем с желудком. Находился в Москве в командировке. Исполняет обязанности — и.о. первого вице-премьера Виталий Борисович Махалов. Ни о какой реанимации и проблемах с алкоголем, речи нет, диагноз мы не комментируем», — сообщили изданию в пресс-службе губернатора.

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Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Хорохордина госпитализировали якобы из-за проблем с алкоголем. По сообщению издания, он «безостановочно пьет уже месяц».

47-летний Хорохордин возглавляет регион с 20 марта 2019 года. Сначала был назначен временно исполняющим обязанности главы республики, а в сентября 2019 года был избран на этот пост с результатом 58,82% в первом туре.