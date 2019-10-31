Ритуальный магазин на Алтае требует с благотворителей 900 тысяч за комментарий в соцсети

Новости 30.01.2020 9:35 131

Предпринимательница Оксана Нагач из Республики Алтай через суд требует взыскать 900 тысяч рублей с двух благотворителей за комментарий в соцсети «Вконтакте». Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражного суда республики.

Комментарии излишни

Как заявляет Нагач, 13 ноября 2018 года в 12:40 на сайте «Вконтакте» Наталья Калачикова и Виталий Арефиев от имени Натальи Ткачевой выложили информацию о поиске лиц пострадавших от действий магазина «Эдем» (магазин ритуальных услуг, которым владеет Нагач – прим.ред.) по незаконной услуге одеть и помыть усопшего в морге, о том, что данная услуга является бесплатной. По мнению предпринимательницы, эти сведения недостоверны и порочат репутацию ее фирмы.

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"Сердечная" деятельность

По данным "СПАРК-Интерфакс", Арефиев и Калачикова являются соучредителми фонда взаимопомощи «Большие сердца», зарегистрированного в селе Майма. Основной вид деятельности фонда – предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, а также дополнительное образование детей и взрослых.

В минувшем декабре фонд отметился участием в ежегодной акции «Полицейский Дед Мороз», проводимой ГИБДД. Кроме того, в сообществе фонда в «Вконтакте» организуется сбор вещей для нуждающихся. В 2017 году «Большие сердца» провели благотворительный семейный праздник «Дорогою добра», поддержаный республиканским управлением социальной поддержки населения.

Мир, дружба, заседание

Инициированное Оксаной Нагач судебное разбирательство длится уже полгода. В одном из последних документов в картотеке указано, что истица намерена заключить мировое соглашение с ответчиками. Заседание по делу состоится 31 января.

Кстати, основным видом деятельности ООО "Эдем", по данным "СПАРК-Интерфакс", является строительство жилых и нежилых зданий. В картотеке арбитражного суда имеется дело об иске Нагач к администрации Горно-Алтайска. Оно касалось узаконения формально самовольной постройки (здание магазина на фото - прим.ред.). Городские чиновники возражать не стали, иск был удовлетворен.