Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от Алтайского края

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от КПРФ по одномандатному округу в Алтайском крае. По сведениям источников "Политсибру", принципиальное решение на этот счет в компартии уже принято. Однако объявлять об этом коммунисты пока не готовы, так как нет полной ясности с датой голосования.
В настоящее время часть политологов активно обсуждает версию, согласно которой выборы в Госдуму следующего созыва (запланированы на сентябрь 2021 года) могут пройти досрочно - осенью или зимой текущего года. В этой связи в прессе уже стали называть первые фамилии потенциальных кандидатов.
Так, по данным инсайдеров, КПРФ намерена выставить на одном из четырех одномандатных округов в Алтайском крае Павла Грудинина. О какой конкретно территории идет речь, не уточняется. "Политсибру" связался с персеком крайкома КПРФ Марией Прусаковой и попросил ее прокомментировать данную информацию. По словам собеседницы, в настоящее время она не может подтвердить или опровергнуть сведения относительно Грудинина.
"Партия, безусловно, уже готовится к думской кампании, но пока информацию о том или ином кандидате рано предавать огласке. Что касается Павла Николаевича, то он может одержать победу на любом округе, и не только в Алтайском крае", - заявила Прусакова.
Отметим, в ноябре в Барнауле прошел "телемост" с Павлом Грудининым. Коммунисты Барнаула и Новоалтайска задавали вопросы во время часового общения по скайпу. Был среди них и сюжет, связанный с возможным участием в выборах в Госдуму.
Напомним, в ходе выборов президента России в марте 2018 года Грудинин занял второе место, набрав 11,77%. Его результат в Алтайском крае составил 23,67%. Больше голосов кандидат от КПРФ получил только в Якутии.
Следует отметить, что в прошлом году Грудинина сватали в кандидаты на главу Республики Алтай. Однако коммунисты быстро опровергли данную информацию, выдвинув в итоге на выборы Виктора Ромашкина.
Столь раннее появление слухов о Грудинине применительно к Алтайскому краю может иметь под собой совсем иное основание, чем кажется на первый взгляд. Вполне вероятно, что власти предложат КПРФ взаимовыгодный размен, если последняя откажется от идеи выставлять Грудинина на округ в Алтайском крае. Конечным бенефициаром в таком случае может выступить Мария Прусакова, а бонусом станет проходное место в Госдуму.
Об этом заявил секретарь ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний Сергей Обухов
Напомним, в конце прошлого года Грудинин был избран в Совет депутатов Ленинского округа Подмосковья. Кроме того, он до сих пор сохраняет за собой должность директора "Совхоза имени Ленина".
Мы только ЗА!
Двумя руками ЗА!!!
Паша Павлинов - может быть президентом только убеЗконечно наивных и голодных людей,желания которых основываются на их фантазиях и чужих обещаниях. Что касается Гены и олигархов КПРФ, то это уже давно счастливая и сытая своим положением прокладка Кремля,задача которой удерживать определенную часть общества от слияние с другими частями и превращения в единое мощное движение.
Пойдет - хорошо! Буду голосовать за Грудинина. Только что так робко объявляют? Пора ногой все двери вышибать.
Оказывается, в КПРФ есть даже секретарь по проведению избирательных кампаний. Уж мог бы показать на верхнем фото, что за Грудинина выступают не только люди преклонных лет, но и молодёжь. Это очень важный фактор и его надо демонстрировать. Вообще, коммунисты зажимают молодых, не показывают их народу. И от этого много теряют. Надеюсь, это не умышленно.
Коммунисты уже не знают куда этого придурка пристроить
Тогда можно смело расшифровывать КПРФ,как капиталистическая партия РФ.Чем капиталист Грудиня отличается от других капиталистов? Бюстом Ленина и лапшой на уши про социальную справедливость. Хотя последний суд явно указал,что Грудинин завысил стоимость земли в 37 раз.Вот это коммунист,вот это народник.Можно еще много примеров приводить этого типа коммуниста и радетеля за народ.
Ну что же если вы такие ИДИОТЫ, что делать, будет ещё одна жирная морда в думе. Потом кричите откуда такие законы? Миллиардер, вор и мразь как существо человеческого вида. Кретины ведётесь на СОВХОЗ? Так вот для вас Дебилов нет такого объединения как в советское время, а есть предприятие ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО под названием "СОВХОЗ ИМ. ЛЕНИНА", где рейдерским способом Паша клубничка отнял у других паи и стал по сути единственным владельцем. А сколько горя он принёс старикам и жителям окрестных посёлков, отключая им воду не давая работать, трудно даже сказать. А вы УБОГИЕ лижите ему жопу, бывший хохлятский презик Порашенко-шоколадка, рядом с Пашенькой ангел.
(Алтай) всех - "ОДОБРЯТ", им нужен такой председатель совхоза , как Грудинин, чтобы поделился личным опытом и П О С Т Р О И Л на Алтае прогрессивные СОВХОЗЫ, как и в Подмосковье ! Грудинин, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ на Алтай, на ПМЖ ! ! !
Я за Грудинина!!!
В добрый путь, Павел Николаевич!
Вы тут о каком хорошем дяди Паше говорите? Пусть от своего колхоза попробует куда нибудь выдвинется - там его знают и врят ли ли кто за него проголосует. Вы что коммунисты делаете, у нас что своих кандидатов нет? Так надо работать и зарабатывать авторитет делами. Почитайте за хорошего Грудинина https://flb.ru/5/3983.html Он на своих колхозниках потренировался, а теперь дайте ему наш Алтайский край.
Я поддерживаю грудинина!!! Но он должен дать слово и создать теневое правительство!!! Первый закон который он создаст это закон о свободной продаже оружия РУССКИМ не моложе 40лет и с цензом оседлости 25лет!!! Свободная продажа, это только по паспорту!!! Оружие у населения остановит прожорливость путеноидов. В Аргентине оружие продается по паспорту любому человеку какой бы национальности он не был!!!
Будем голосовать "ЗА" Грудинина!!!
На шконку оп пойдёт...
Один из самых достойных кандидатов в Госдуму,и не только. Он должен стать президентом России.
Давай Пал Николав, за тебя проголосую!
А он нам не нужен. Работает в Подмосковье вот пусть оттуда и избирается
На кой ляд он нужен ?