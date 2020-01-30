Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от Алтайского края

Новости 30.01.2020 7:10 3079

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин может пойти на выборы в Госдуму от КПРФ по одномандатному округу в Алтайском крае. По сведениям источников "Политсибру", принципиальное решение на этот счет в компартии уже принято. Однако объявлять об этом коммунисты пока не готовы, так как нет полной ясности с датой голосования.

В настоящее время часть политологов активно обсуждает версию, согласно которой выборы в Госдуму следующего созыва (запланированы на сентябрь 2021 года) могут пройти досрочно - осенью или зимой текущего года. В этой связи в прессе уже стали называть первые фамилии потенциальных кандидатов.

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Так, по данным инсайдеров, КПРФ намерена выставить на одном из четырех одномандатных округов в Алтайском крае Павла Грудинина. О какой конкретно территории идет речь, не уточняется. "Политсибру" связался с персеком крайкома КПРФ Марией Прусаковой и попросил ее прокомментировать данную информацию. По словам собеседницы, в настоящее время она не может подтвердить или опровергнуть сведения относительно Грудинина.

"Партия, безусловно, уже готовится к думской кампании, но пока информацию о том или ином кандидате рано предавать огласке. Что касается Павла Николаевича, то он может одержать победу на любом округе, и не только в Алтайском крае", - заявила Прусакова.

Отметим, в ноябре в Барнауле прошел "телемост" с Павлом Грудининым. Коммунисты Барнаула и Новоалтайска задавали вопросы во время часового общения по скайпу. Был среди них и сюжет, связанный с возможным участием в выборах в Госдуму.

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Напомним, в ходе выборов президента России в марте 2018 года Грудинин занял второе место, набрав 11,77%. Его результат в Алтайском крае составил 23,67%. Больше голосов кандидат от КПРФ получил только в Якутии.

Следует отметить, что в прошлом году Грудинина сватали в кандидаты на главу Республики Алтай. Однако коммунисты быстро опровергли данную информацию, выдвинув в итоге на выборы Виктора Ромашкина.

Столь раннее появление слухов о Грудинине применительно к Алтайскому краю может иметь под собой совсем иное основание, чем кажется на первый взгляд. Вполне вероятно, что власти предложат КПРФ взаимовыгодный размен, если последняя откажется от идеи выставлять Грудинина на округ в Алтайском крае. Конечным бенефициаром в таком случае может выступить Мария Прусакова, а бонусом станет проходное место в Госдуму.

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Напомним, в конце прошлого года Грудинин был избран в Совет депутатов Ленинского округа Подмосковья. Кроме того, он до сих пор сохраняет за собой должность директора "Совхоза имени Ленина".