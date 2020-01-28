Сибирские единороссы меняют систему выборов перед кампанией в Госдуму?

Новости 30.01.2020 8:45 262

Партия «Единая Россия» предложила системной оппозиции уйти от смешанной системы выборов депутатов горсовета Новосибирска. Об этом сообщает «Коммерсант».

Мотивируется предложение перспективой качественного улучшения состава представительного органа власти. Предложение высказано по причине того, что самостоятельно единороссы не смогут провести эту инициативу, так как они должны набрать 2/3 голосов в горсовете. ЛДПР и КПРФ уже заявили, что идею не поддержат.

Напомним, что сейчас депутаты новосибирского горсовета избираются по смешанной системе: 10 — по партспискам, 40 — по одномандатным округам.

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Эксперты отмечают, что смена системы позволит ЕР провести своих кандидатов как независимых, усилив позиции партии в «красном» регионе, и провести тест-драйв новой системы перед выборами в Госдуму в 2021 году.

«Единая Россия» в Новосибирске намерена начать процедуру отмены партсписков на выборах. Для этого придется сменить действующую смешанную систему на мажоритарную, при которой депутаты будут избираться только по одномандатным округам. Партия власти рассчитывает, что избирательная кампания в горсовет в 2020 году пройдет уже по новой схеме.

Сейчас в горсовете четыре депутатских объединения: «Единая Россия» (32 мандата), КПРФ (12), ЛДПР (два) и «Справедливая Россия» (один). Также в совет депутатов входят три самовыдвиженца.