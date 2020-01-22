День голосования по поправкам в Конституцию планируют сделать выходным

Новости 30.01.2020 8:15 631

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас объяснил, почему по поправкам в Конституцию не будет проводиться референдум. Об этом пишет «Интерфакс».

Как пояснил сенатор, проведение референдума о внесении изменений в 3-8 главы Конституции по закону запрещено.

«У нас референдум по Конституции возможен, если мы принимаем новую Конституцию. Нам Конституция запрещает проводить референдум по поправкам в 3-8 главы. Именно по этой причине предлагается способ общероссийского голосования. Поверьте, оно будет удобным, понятным гражданам и прозрачным с точки зрения процедуры», - заявил Клишас.

Сколько жителей Алтайского края смогут принять участие в апрельском референдуме? Новости 22.01.2020 8:45 Число избирателей в регионе за год уменьшилось на 11,5 тысяч человек 3198

Что касается даты проведения голосования, то ранее озвучивалась версия о плане властей провести его в середине апреля. Скорее всего, оно состоится в День космонавтики, 12 апреля.

«Да, есть такая дата на примете. Есть идея уйти на майские праздники уже с принятыми поправками. Кроме того, предполагается провести голосование в середине недели и дать людям выходной», - сообщил сенатор.

Также, по его словам, активно обсуждается вопрос длительности проведения голосования. Не исключено, что оно может продлиться и два дня, как вариант - в электронной форме.

Напомним, что тему поправок в Основной закон России поднял президент Владимир Путин во время Послания Федеральному собранию. Несколько дней спустя, 20 января, он внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, 23 января он был принят депутатами единогласно в первом чтении. Законопроект предусматривает поправки в 22 статьи Конституции.