Рубцовские школьники собрали больше 100 тысяч рублей на народный обелиск Победы

Новости 29.01.2020 17:50 90

В Рубцовске успешно развивается акция «Народный обелиск Победы», организованная гимназистами. На создание народного памятника собрано уже свыше 100 тысяч рублей, передает газета «Местное время».

Как сообщает издание, все больше жителей Рубцовска жертвует средства на строительство обелиска в сквере Победы. Участвуют целыми семьями, трудовыми коллективами, творческими объединениями.

Идея сбора средств на памятник принадлежит ученикам рубцовской гимназии №11.

«Сделаем хештег, содержащий всю информацию об «Обелиске Победы», с которой смогут ознакомиться заинтересовавшиеся рубцовчане. Также хотим связаться с Молодежной палатой города. Мы уверены, нам не откажут в помощи», – выразила мнение одна из инициаторов проекта – Наталья Дежкина.

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Мэр Рубцовска Дмитрий Фельдман поддержал идею. Пожертвования будут аккумулироваться на счете городского краеведческого музея. Заключительным аккордом инициаторы хотят провести общегородской концерт в ДК «Тракторостроитель».

Памятник предлагают выполнить в виде вертикальной плиты с числами 1941-1945 и изображением летящих журавлей. Подробную информацию можно увидеть на сайте проекта.