Росреестр выступил за строительство жилья в границах нацпарков

Новости 29.01.2020 18:30 90

Росреестр выступил за снятие запрета на строительство жилых домов и социальных объектов в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вместе с Минэкономразвития Росреестр подготовил предложения по изменению закона. Поправки в ближайшее время направят в Совет Федерации для их дальнейшего внесения в Госдуму. При этом изменить нужно не только закон «Об особо охраняемых природных территориях» (ООПТ), но и Земельный кодекс, а также закон «Об охране окружающей среды», считает директор департамента недвижимости Минэкономразвития Алексей Бутовецкий.

«Только при таком подходе изменения будут иметь комплексный характер и позволят действительно гарантировать все необходимые права граждан», — добавил Бутовецкий.

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Одной из главных проблем стал правовой режим земельных участков, расположенных рядом с особо охраняемыми природными территориями. Сейчас ими владеет государство, и такие участки не подлежат отчуждению из федеральной собственности. Управляют подобными участками госучреждения, которые ими наделяет государство. Но в зоне ООПТ также могут располагаться рекреационные, оздоровительные или спортивные комплексы других собственников. Кроме того, закон предусматривает право их аренды, уточняет РБК.

В октябре прошлого года Минприроды пожаловалось в Генпрокуратуру на незаконную стройку в парке «Лосиный остров». Руководство парка одновременно с ведомством подало в суд на застройщика ООО «ГрандНэкст». Оно потребовало прекратить незаконную стройку жилого комплекса «Сказочный лес» на охраняемой природной территории федерального значения. «ГрандНэкст» при этом обращалось в Минприроды для согласования строительства, но там ему отказали.

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Застройщик подал иск против ведомства. Арбитражный суд Москвы 27 января признал незаконным отказ Минприроды. Новое разбирательство по делу назначено на 4 марта.