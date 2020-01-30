АО «Алтайэнергосбыт» объявляет о запуске интернет-магазина

Теперь товары и услуги, предлагаемые АО «Алтайэнергосбыт», можно приобрести в интернет-магазине компании http://shop.altaiensb.com/.
На сайте представлен широкий ассортимент электротехнической продукции: измерительное и отопительное оборудование, светотехническая продукция, кабельно-проводниковая продукция, электроустановочные изделия и многое другое. Также возможно онлайн заказать весь спектр электромонтажных работ, установку и обслуживание приборов учёта электроэнергии, услуги по подготовке технической документации и т.д.
Доставка товара осуществляется в выбранный покупателем пункт выдачи, которые расположены во всех районных центрах и городах Алтайского края и Республики Алтай.
Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов:
"Интернет-магазин – это ещё один шаг на пути к цифровизации бизнеса, благодаря которой мы улучшаем контакт с клиентом, делаем его более комфортным и удобным, но при этом минимизируем очное обслуживание. Теперь заказать товар или услугу можно, не выходя из дома, потратив минимум времени. К тому же, покупая онлайн, потребитель будет всегда в курсе актуальных выгодных предложений и скидок. Мы запустили этот современный удобный инструмент для наших потребителей в конце прошлого года и очень надеемся, что он будет оценён по достоинству".