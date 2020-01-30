АО «Алтайэнергосбыт» объявляет о запуске интернет-магазина

Новости 30.01.2020 9:05 148

Теперь товары и услуги, предлагаемые АО «Алтайэнергосбыт», можно приобрести в интернет-магазине компании http://shop.altaiensb.com/.

На сайте представлен широкий ассортимент электротехнической продукции: измерительное и отопительное оборудование, светотехническая продукция, кабельно-проводниковая продукция, электроустановочные изделия и многое другое. Также возможно онлайн заказать весь спектр электромонтажных работ, установку и обслуживание приборов учёта электроэнергии, услуги по подготовке технической документации и т.д.

Оплата товара производится безналичным способом с помощью банковской карты в интернет-магазине «Алтайэнергосбыт». К оплате принимаются карты любых российских банков платежных систем VISA International, MasterCard, МИР.

Доставка товара осуществляется в выбранный покупателем пункт выдачи, которые расположены во всех районных центрах и городах Алтайского края и Республики Алтай.

Генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов: