В 2019 году количество радиоэлектронных средств операторов «большой четверки» увеличилось на 13%

Новости 29.01.2020 17:10 94

В прошедшем году в России операторы «большой четверки» сохранили высокие темпы развития сетей мобильной связи. Согласно данным подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службы, количество радиоэлектронных средств (РЭС) операторов «большой четверки» с начала года возросло на 13%, составив на 1 января 2020 года 794 670 единиц.

Наибольшую динамику роста сетей связи демонстрировал ООО «Т2 Мобайл», число РЭС которого с начала года увеличилось на 23%. Далее идет ПАО «ВымпелКом» (+16%). Вместе с тем, при меньшей динамике роста, наибольшее количество РЭС остается у ПАО «МегаФон» (+8%) и ПАО «МТС» (+9%).

Увеличение группировки РЭС у основных операторов мобильной связи произошло преимущественно за счет роста числа РЭС стандарта LTE (+33% с начала года).