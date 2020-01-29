Власти Заринска восстановят аварийный мост, разрушенный большегрузами и временем

Новости 29.01.2020 16:45 242

В настоящее время микрорайон Сорокино оказался полностью отрезан от Заринска. Мост, по которому шло движение в центр города, признан аварийным и был закрыт. Сейчас транспорт направляется по объездной дороге. Теперь у жителей уходит в два раза больше времени, чтобы добраться до работы или школы.

Мост был построен в 1960-е годы и не был рассчитан на тяжелую технику. Но грузовики ходили без ограничений, поэтому теперь ему нужен ремонт. Закрытие объекта создает множество неудобств. Например, единственная аптека, которая занимается изготовлением лекарственных средств, находится недалеко от закрытого моста.

Елена Пугачева, директор МУП «Фармация» Заринского района:«Все приезжают к нам из города, потому что в Заринске нет такой аптеки, а теперь нужно отправляться вкруговую. Это намного дольше».

Глава Заринска Виктор Азгалдян, который возглавляет муниципалитет всего два месяца, уже активно включился в работу по аварийному мосту. Он провел встречу с министром транспорта края Александром Дементьевым на проблемном объекте. Стороны признают, что вопрос сложный, требующий не только вложений, но и времени.

Власти нашли подрядчика, сейчас разрабатывается проект реконструкции моста: предполагается замена всех несущих пролётных конструкций, ограждений и покрытий, замена освещения. Также проектировщики предложили усилить опоры. Тем временем власти пока решают текущие вопросы.

Виктор Азгалдян, глава Заринска: «Мы сделали объезд, компенсируем бензин перевозчику. Тариф на билет не поднялся, но время увеличилось в одну сторону на 20 минут. Мы, конечно, понимаем, что это некомфортно».

Депутат Государственной думы Александр Прокопьев во время работы в регионе посетил Заринск и вместе с главой города обсудил совместные действия по поиску источников финансирования для ремонта моста. Это имеет особое значение в условиях дотационного бюджета.

Александр Прокопьев, депутат Госдумы: «Сегодня мы с Виктором Шагеновичем обсудили поэтапный план восстановления моста, в том числе источники финансирования. Реконструкция, безусловно, потребует больших средств. Со своей стороны готов оказать всестороннюю поддержку».

Получить заключение по проекту в администрации города ожидают уже к апрелю.