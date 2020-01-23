Местные жители отстояли стационар в алтайском селе

Новости 29.01.2020 16:20 105

Главврач Смоленской ЦРБ отозвал приказ о закрытии круглосуточного стационара в Сычёвке. Об этом сообщают «Вести-Алтай».

Накануне в Сычёвке побывала делегация из райцентра. Встреча с населением оказалась весьма эмоциональной. С декабря 2019 года местные жители отстаивают свою больницу уже в третий раз.

«Мы вам больше не верим!» – заявили сычевцы и жители окрестных сел главврачу Смоленской ЦРБ Алексею Хамрилову. Это было адресовано также чиновнице краевого Минздрава Жанне Вахловой, отсутствовавшей на встрече. В оправдание ликвидации круглосуточных коек в Сычевской больнице чиновники указали, что качественную медпомощь ночью оказать никто не может, а койки не нужны, потому что пациенты все равно уходят домой.

«Вы вообще! Ведь лежат-то в основном одиночки, бабуськи. Вы там трезвоните на весь край – уходят домой! И эта Жанна Игоревна (Вахлова – прим.ред.) по телевизору: «Они там уходят домой коров доить, управляться». Зачем обманывать, зачем? Душа у вас о пациентах болит?! Не болит!», – обличили селяне представителей Минздрава.

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Алексей Хамрилов пытался рассказывать сычевцам про рентабельность предприятия и трёхуровневую систему оказания медпомощи. Однако в ответ он получил лишь требование оставить круглосуточный стационар в Сычёвке, посмкольку до ЦРБ в Смоленском добираться сложно.

Приказ о переводе круглосуточных коек из Сычёвки в Смоленскую ЦРБ Хамрилов обещал отменить в конце марта, но под давлением общественности сделал это уже сегодня.