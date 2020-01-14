Один из барнаульских долгостроев готовится к сдаче

Новости 29.01.2020 15:50 163

ЖСК «Балтийский», занимающийся реализацией проекта с 2013-го года, вновь предоставил в Государственную инспекцию необходимые документы: извещение об устранении ранее выявленных нарушений, измененную проектную документацию и положительное заключение экспертизы. Об этом сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Таким образом, на основании поступившего пакета документов специалистами госстройнадзора подготовлена и вручена застройщику откорректированная программа проведения проверок, которые уже начались.

По словам одной из пайщиц Натальи Феденчуковой, все проверочные мероприятия должны завершиться до начала февраля. Именно тогда станет известно, примет ли его комиссия. Если будет принято положительное решение, то будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и новоселы наконец-то заедут в свои квартиры по адресу Балтийская, 96.

Отметим, что годом ранее здесь уже возникала такая ситуация – ЖСК направил извещение об окончании стройки, Госинспекция провела проверку. Однако, соответствие выполненных работ требованиям проектной документации не подтвердилось.

Напомним, этот дом, который на первый взгляд кажется готовым, пустует уже почти два года. За время строительства ЖСК «Балтийский» четырежды привлекали к административной ответственности.