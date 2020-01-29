Россельхозбанк на Алтае рассказал главам районов о сельской ипотеке

Новости 29.01.2020 19:00 77

Меры поддержки сельского хозяйства и сельских территорий в 2020 году обсудили 28 января на видеоселекторном совещании с главами районов, поселковых советов, представителями районных органов АПК. Совещание провели заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов и министр сельского хозяйства края Александр Чеботаев.

В работе совещания принял участие Николай Бойко, директор Алтайского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Он рассказал о возможности предоставления жителям региона сельской ипотеки в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

«В банке уже принимают заявки от жителей края на получение льготной ипотеки со ставкой до 3% годовых. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей, при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Для внесения первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Кроме того, сельские жители имеют возможность привлечь льготный потребительский кредит под 5% годовых при выполнении договорных условий. Займ имеет целевое назначение и расходуется на проведение коммуникаций к жилью или выполнение ремонта жилья», - рассказал собравшимся Николай Бойко.

Александр Чеботаев в своем выступлении подробно остановился на участии районов в реализации проектов по обустройству сел. Он обозначил территории, которые подали на этот год большое количество заявок. В числе таких районов Завьяловский, Родинский, Быстроистокский, Заринский, Ребрихинский, Баевский, Кулундинский, Немецкий национальный и другие. Для реализации проектов необходима экспертиза и министр призвал потенциальных участников госпрограммы комплексного развития сельских территорий ускорить процесс получения такого документа и обращаться в Минсельхоз за господдержкой.

Как подчеркнул Александр Лукьянов, в конце прошлого года между регионом и федеральным минсельхозом были заключены соглашения о реализации мероприятий Госпрограмм развития сельского хозяйства и комплексного развития сельских территорий. Сейчас в регионе идет заключение соглашений с сельхозтоваропроизводителями, после чего будет открыто финансирование аграриев.

Россельхозбанк готов к сотрудничеству и в этих государственных программах.