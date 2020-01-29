На Алтай-Коксе стартуют конкурсы профессионального мастерства

Новости 29.01.2020 15:10 86

В 2020 году на Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) пройдет девять конкурсов профессионального мастерства, нацеленных на развитие технического творчества заводчан, мотивацию к профессиональному росту.

Первый конкурс среди машинистов насосных установок пройдет уже в марте. Позже будут определять лучших среди машинистов вагоноопрокидывателя, электрогазосварщиков, контролеров ОТК, газоспасателей, слесарей-ремонтников, электромонтеров, аппаратчиков и машинистов коксовых машин.

Также пройдет традиционный конкурс «Мастер года» на выявление управленческих и профессиональных компетенций руководителей среднего звена. Молодежь завода продемонстрирует творческие и управленческие способности в конкурсе «Молодой лидер».

Победители и призеры конкурсов имеют приоритетное право на повышение разряда, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность. Также они получают дипломы и денежные премии.