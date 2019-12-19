ФОК вам, а не парк: «правильные» общественники поддержали алтайский Минспорт

Новости 29.01.2020 14:55 699

29 января в Барнауле прошло заседание общественного совета при Минприроды Алтайского края. В нем участвовал министр спорта Алексей Перфильев, а первым вопросом повестки стало строительство ФОКа в бывшем парке имени Ленина. По итогам встречи совет постановил направить губернатору Виктору Томенко письмо в поддержку этого проекта.

Председатель совета Денис Шубин сообщил о наличии кворума и открыл заседание. По его словам, строительство ФОКа вынесено на рассмотрение совета в рамках более общего вопроса зеленых зон и зеленого каркаса Барнаула.

«Сегодня состояние насаждений и зеленых зон в городе оставляет желать не только лучшего, но, на самом деле, пришло время этим заниматься», – заявил Шубин.

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«Не надо лукавить»

В ходе обсуждения выяснился один интересный момент. Некоторые чиновники и общественники ранее высказывали мнение, что строительство ФОКа повлечет за собой благоустройство окружающей территории. Расплывчатые формулировки Алексея Перфильева о том, что Минспорта поддерживает благоустройство территории вокруг спортобъекта, давали некоторую почву для подобной уверенности. Однако, следующий диалог расставил все точки над «i».

Денис Шубин: «Этот проект (строительство ФОКа – прим.ред.) подразумевает под собой реконструкцию этого парка и благоустройство этой территории. Вот, чем меня это привлекло»!

Сергей Снигирев: «Не надо лукавить. Все инвесторы, претендующие на какие-то лакомые площадки строительные, обещают благоустройство. Чем это заканчивается, мы знаем».

Алексей Грибков (Перфильеву): «Конкретно в этом случае средства выделяются на строительство ФОКа. Пятно застройки – 0,8 га, парк, или как угодно его называйте, – 16 га. Если средства федеральной целевой программы будут израсходованы на эти 16 га, вам скажут, что это – нецелевое использование средств? На дорожки, там, на освещение, на что угодно. Это средства только на ФОК»?

Алексей Перфильев: «Это средства на три вида объектов: либо ФОК, либо лед, либо вода. На создание инфраструктуры парка их тратить нельзя <…> Мы можем прогарантировать только объект».

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Общественники 2.0

В ходе обсуждения строительства ФОКа, обнаружилось также, что особого единства в общественном совете при Минприроды не наблюдается. Более того, некоторые члены совета выразили удивление тем, что какие-то решения принимались вовсе без их участия.

«Мы не выполняем свою основную функцию – нужно подумать о том, чтобы донести до общественности мысль, что это – не парк», – озвучила свое видение функций общественного совета доцент АлтГТУ Любовь Бельдеева.

На последнем заседании совета в 2019 году была создана рабочая группа, подготовившая проект письма на имя губернатора, с просьбой разрешить строительство ФОКа в бывшем парке имени Ленина.

«Не один я не имел возможности ознакомиться с текстом этого письма. А вопросы сразу возникают – по редакции, по содержательной части письма», – подчеркнул Снигирев.

Часть присутствующих негромко поддержала Снигирева, подтвердив, что тоже не знакомы с деталями этого документа.

«В данном письме парк и ФОК выглядят неразрывно связанными, а на самом деле – это совершенно разные вещи», – заметил Дмитрий Золотов.

Впрочем, внутренние споры Денис Шубин пресек, попросив не задерживать главу Минспорта. Вопрос, направлять ли письмо, был поставлен на голосование и принят большинством (2/3 голосов). 11 человек проголосовали «за», 5 членов совета (среди них: экологи Алексей Грибков, Людмила Пожидаева и др.) выступили «против». Любовь Бельдеева воздержалась.

Спортивное ориентирование в зале

Алексей Грибков подчеркнул, что строительство спортобъектов – не единственный механизм благоустройства общественных территорий и привел в пример парк «Изумрудный», реконструкция которого будет финансироваться в рамках еще одной федеральной программы «Благоустройство городской среды».

«Еще хотел бы добавить, что есть же виды спорта, пусть и не олимпийские, для которых нужны не помещения, а открытые пространства. Какое-нибудь спортивное ориентирование мы в зале никогда не проведем, если только там не между рядами бегать», – заметил эколог.