УФАС проверит рекламу казино «Altai Palace» в Татарстане

Новости 29.01.2020 13:55 152

В Алтайское краевое УФАС передано заявление от жителя Республики Татарстан, которого возмутила реклама казино «Altai Palace».

На уличном рекламном баннере на фоне Алтайских гор и развлекательного заведения «Altai Palace» размещалась информация «Сибирский VEGAS Altai Palace - Здесь сбываются мечты! Altai Palace развлекательный комплекс <…> alaipalacehotel.com».

На рекламном баннере использованы образы людей с поднятыми вверх руками. В ходе рассмотрения дела ответчики – ООО «Алтай Пэлас Отель» и ООО «Билбордс» настаивали на том, что реклама не является рекламой азартных игр, а рекламирует отель и его расположение.

Несмотря на озвученную позицию, попытка «маскировки» рекламы игорного заведения под услуги отеля не прошла.

В рамках расследования установлено, что словосочетание «Сибирский VEGAS Altai Palace», в котором буква «G» в слове «VEGAS» стилизована под фишку казино, может использоваться как для индивидуализации игорного заведения, так и для сопутствующих азартным играм гостиничным услугам.

Однако комиссия управления, изучив данную рекламу в совокупности содержания информации и используемого изображения, пришла к выводу, что рекламируется игорное заведение – казино «Altai Palace».

«Распространение рекламы основанных на риске игр, пари, игорного заведения, а также сопутствующих азартным играм услуг, в том числе рекламы мест по оказанию сопутствующих услуг, действующим законодательством ограничено как по времени – с 22 до 7 часов, так и территориально, – допускается только в зданиях, где проводятся игры и в специализированных печатных изданиях. Кроме того запрещено использовать образы людей в такой рекламе. Эти ограничительные меры направлены на то, чтобы максимально исключить вовлечение потенциально широкого круга потребителей в сферу азартных игр», – объяснила начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы управления Наталья Буянкина.