Барнаульский застройщик рассказал, что появится между «Лентой» и «Ашаном»

Новости 29.01.2020 14:25 656

Компания «Адалин-Строй» стала победителем торгов на право аренды участка между гипермаркетами «Ашан» и «Лента» в Барнауле. В ближайшие годы здесь появится крупный жилкомплекс. Девелопер отдал за недвижимость 131,05 млн рублей, что в 2,5 раза выше стартовой цены.

Всего в аукционе участвовали 4 компании - ИСК "Алгоритм", "Адалин-Строй", "Строительная инициатива" и "Главалтайстрой". Начальная цена лота составляла 56,5 млн рублей, шаг аукциона - 1,7 млн рублей. Таким образом на повышение было сыграно свыше 40 раз. Предпоследнее предложение сделал «Алгоритм» -129,363 млн рублей.

Не сквер и не ФОК: участок между «Ашаном» и «Лентой» отдают под жилую застройку Новости 25.12.2019 13:15 Начальный размер годовой арендной платы составляет 56,5 млн рублей 1152

На территории в 8 га разрешено возводить высотные дома (девять и более надземных этажей). Участок передается в аренду сроком на семь лет.

Как рассказали "Политсибру" в компании "Адалин-Строй", на участке появится единый жилкомплекс, состоящий из нескольких корпусов разной этажности. Конфигурация, как и название ЖК, пока не раскрывается. Известно, что жилье будет позиционироваться как "комфорт-класс", строительство будет идти за счет эскроу-счетов. По предварительным расчетам, на то, чтобы освоить площадку, у девелопера может уйти немногим более двух лет.