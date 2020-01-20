Сразу в двух районах Алтайского края введен режим ЧС

Новости 29.01.2020 12:55 226

В среду, 29 января, в двух районах Алтайского края был введен режим ЧС. Об этом сообщается в сводке регионального ЧС ГУ МЧС.

Речь идет о Локтевском и Третьяковском районах. Решение приняли местные администрации. Распоряжения датированы 28 января. Оба закреплены за председателем АКЗС Александром Романенко, который в начале недели назвал ситуацию со снежными штормами в селах архисложной.

Начальник ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров рассказал о сложившейся ситуации журналистам федеральных телеканалов:

«Усиленные группировки МЧС России работают в трех районах края с наиболее сложной обстановкой, в Змеиногорском, Поспелихинском, Третьяковском. Основная задача подразделений – оказание адресной помощи гражданам в населенных пунктах, к которым затруднен проезд, в том числе – доставка продовольствия. Вчера была организована доставка продуктов в Змеиногорский и Третьяковский районы в количестве более 50 тонн, с утра начнется транспортировка продовольствия в конкретные населенные пункты. В Змеиногорском, Локтевском и Третьяковском районах введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация» для органов управления. По данным гидрометеослужбы, объем выпавших осадков в регионе значительно превышает норму».

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Кроме того, режим ЧС сейчас действует еще в трех муниципальных образованиях: в Яровом из-за перебоев на ТЭЦ, в Курьинском районе из-за аварийного состояния дамбы на озере Белое, а также в Советском районе из-за угрозы обрушения берега Катуни.

Что касается остальных районов Алтайского края, то они находятся в режиме повышенной готовности. Отметим, что во вторник, 28 января режим ЧС из-за обильных снегопадов и метелей был введен в Новосибирске.