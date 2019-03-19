Валерий Гачман проиграл в арбитраже громкое дело, не сумев доказать право собственности на элеватор

Новости 29.01.2020 12:25 648

Гендиректор компании "Грана" и по совместительству президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман проиграл суд второй инстанции по делу, связанному с признанием права собственности на один из крупнейших в регионе элеваторов - Коротоякский. До этого в мае 2019 года Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требования Гачмана.

27 января Седьмой арбитражный апелляционный суд принял решение в пользу оппонентов Валерия Гачмана. Пока на сайте суда доступна только резолютивная часть. Предыдущее решение полностью отменено. Кстати, гендиректору "Граны" предстоит заплатить свыше 200 тысяч рублей за экспертизу, которую заказывали и оплачивали его оппоненты.

Лакомый кусочек

В прошлом году Гачман обратился в арбитраж с заявлением к ООО АПК «Грана-Хабары». Истец требовал признать за собой право собственности на АО «Коротоякский элеватор». В качестве доказательства был представлен договор купли-продажи ценных бумаг от 2005 года. Разбирательство в суде продолжалось несколько месяцев, в итоге арбитраж удовлетворил иск.

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Предысторию судебного спора «Политсибру» рассказал бывший компаньон Гачмана по бизнесу Сергей Маслов. По словам председателя Совета директоров объединения «Грана-Алтай», примерно с 2013 года каждый стал развивать свой бизнес самостоятельно. На тот момент времени Гачману и Маслову принадлежало равное количество акций Коротоякского элеватора. Кроме того, за Гачманом оставался Табунский элеватор, а за Масловым – Третьяковский.

Отметим, что из всех трех элеваторов с финансовой точки зрения именно Коротоякский представляет наибольшую ценность. Его балансовая стоимость оценивается в несколько сот млн рублей, годовой оборот предприятия – превышает млрд рублей.

По словам Сергеям Маслова, обращение Гачмана в арбитражный суд он воспринял как попытку рейдерского захвата со стороны своего бывшего партнера. Более того, по признанию собеседника, это далеко не первый случай, когда нынешний президент Союза зернопереработчиков Алтая действует таким способом.

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Документ из прошлого

Сергей Маслов прокомментировал "Политсибру" решение суда.

"Известная рейдерская группа в очередной раз потерпела поражение. Удовлетворен решением суда второй инстанции. Рад, что справедливость восторжествовала, и нам удалось отбиться от атаки со стороны Гачмана", - резюмировал собеседник.

По версии представителей элеватора, Гачман предоставил фиктивный договор от 2005 года о покупке контрольного пакета акций предприятия. В ноябре прошлого года эксперты, назначенные Арбитражным судом Алтайского края, признали подписи и сам договор подделкой. Речь идет в том числе об искусственном "старении" бумаги.

Добавим, Валерий Гачман может обжаловать нынешнее решение в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Кассация может быть подана в течение двух месяцев после вступления в силу нынешнего решения. Получить оперативный комментарий у Валерия Гачмана на момент публикации не удалось.

Зернопереработчиков Алтая ждет раскол?

Стоит отметить, что еще в апреле прошлого года стало известно, что АО «Коротоякский элеватор» заявило о своем намерении выйти из состава Союза зернопереработчиков Алтайского края (СЗА). Такое решение вызвано действиями президента союза Валерия Гачмана.

Поводом для демарша стал тот самый судебный спор, который тянулся с августа 2018 года.

«Мы считаем, что Гачман вместе с аффилированными лицами превратил Союз зернопереработчиков Алтая в орган, который представляет его личные коммерческие и имиджевые интересы, где нет реальной работы по выполнению задач, изложенных в уставе организации», - объясняли мотивы своего поступка члены СЗА.

К слову, полномочия Гачмана на посту президента СЗА истекают в 2022 году. По информации «Политсибру», демарш со стороны «Коротоякского элеватора» может стать примером для еще нескольких членов Союза. Всего в СЗА входит 14 организаций, 10 из них так или иначе аффилированы со структурами Гачмана. К числу независимых относился «Коротоякский элеватор».