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Обманутые дольщики в Новосибирске потребовали отставки областного Минстроя

Новости
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Шествие обманутых дольщиков состоялось в Новосибирске во вторник, 29 января. В числе митингующих оказались дольщики микрорайона Новомарусино и другие. Об этом сообщает «Прецедент».

В числе требований были отставка руководства областного Минстроя.

«Одни обещания слышим уже не первый месяц, а нам нужны квартиры, а не компенсации, — заявила одна из пострадавших Ирина Форрат. — Людям надо где-то жить! К тому же многие из нас не смогут повторно оформить ипотеку, например, в силу возраста. Так что компенсации не решат наш квартирный вопрос».

На транспарантах было написано «Жилья для российских семей — обман от государства» и «Бездомный полк ЖК Новомарусино». По данным «Сибирь.Реалии», в акции протеста участвовало около 50 человек.

Ранее администрация Новосибирска отказалась согласовать шествие по центру города, сославшись на погодные условия, ширину тротуаров, угрозу создания помех движению пешеходов. В свою очередь глава города Анатолий Локоть заявил о близости к зданиям органов власти, однако подобный запрет уже признан Конституционным судом незаконным. В том числе, несмотря на его действие на федеральном уровне, его уже признали местные депутаты заксобрания.

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Отметим, что микрорайоном Новомарусино занималась ООО «Доступное жилье Новосибирск», которое в 2019 году было признано банкротом. В компании введено конкурсное производство. Застройщик не сдал в срок два многоквартирных дома в Новомарусино, которое стало одним из крупнейших долгостроев города. Без квартир осталось около 700 семей.

В октябре прошлого года они устроили голодовку у здания правительства Новосибирска. Им запретили поставить палатки, поэтому они ночевали на морозе — две женщины были госпитализированы, еще две отказались от госпитализации.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: precedent.tv

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