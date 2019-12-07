В Алтайском крае введен карантин из-за резкого всплеска ОРВИ

Новости 29.01.2020 10:55 848

Главный государственный санитарный врач по Алтайскому краю Ирина Пащенко издала постановление о введении на всей территории региона карантина в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Документ действует с 29 января. В настоящее время эпидпорог уже превышен на 53,8%.

Как сказано на сайте Роспотребнадзора по Алтайскому краю, в течение двух недель отмечается постоянный прирост заболеваемости. При лабораторном мониторинге отмечена циркуляция среди населения вирусов гриппа В, а также "свиного" гриппа.

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Роспотребнадзор вводит ряд ограничительных мер, которые помогут сдержать эпидемию гриппа и ОРВИ. Среди них — отдельный прием пациентов с повышенной температурой в лечебных учреждениях либо их прием на дому, запрет на посещение больных в стационарах и обязательное ношение медицинских масок персоналом больниц и поликлиник.

В учебных заведениях при отсутствии 20% учащихся в группе или классе будут приостанавливать занятия на семь дней, отменена кабинетная система обучения, объединенные уроки, а также культурные и спортивные мероприятия. Там также будут носить медицинские маски и проводить ежедневный мониторинг количества заболевших.