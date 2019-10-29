Депутаты АКЗС изменят закон после трагедии с расстрелом солдат-срочников

Новости 29.01.2020 10:25 534

Многодетные родители смогут претендовать на бесплатные земельные участки даже в случае смерти детей. Такие изменения могут принять депутаты АКЗС на ближайшей сессии в четверг, 30 января. Об этом сообщает сайт краевого парламента.

Изменения в действующий в регионе закон «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков» будут предусматривать вопрос предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, бесплатного земельного участка для жилищного строительства и ведения личного хозяйства в случае смерти ребенка или детей.

Весомым аргументом для пересмотра закона стала история гибели семьи Андреевых, которая произошла в октябре 2019 года. В тот день в Забайкалье погиб солдат-срочник из Алтайского края. Он был одним из трех детей в семье. Его гибель привела к тому, что его мать могла лишиться права на бесплатное предоставление земельного участка.

Изменения в законопроект предлагают предусмотреть случай смерти ребенка (детей), но только в тех случаях, когда это не зависело бы от вины или бездействия родителей.

Проект закона предлагается принять в двух чтениях.