Иск на 2,4 млрд подан к бывшим владельцам «Тальменка-Банка»

Новости 29.01.2020 9:55 298

Агентство по страхованию вкладов 23 января подало иск на 2,4 млрд рублей к контролировавшим ранее «Тальменка-Банк» лицам. Информация размещена в едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ответчиками выступают: бывший председатель правления и член совета директоров банка Олег Семкичев, экс-глава совета директоров Михаил Чупраков, а также Наталия Люлина, входившая в правление, Яна Долматова, Аркадий Комягинский и Елена Уафина.

Два года назад «Тальменка-Банк» лишился лицензии и вскоре был признан банкротом. Банк России ранее сообщал, что обнаружил признаки вывода активов, растраты или хищения имущества кредитной организации бывшим руководством финучреждения на общую сумму порядка 780 млн рублей.

Агентство по страхованию вкладов также публиковало информацию о принятии «Тальменка-Банком» средств от граждан без отражения их в бухгалтерском учете и хищении вкладов.