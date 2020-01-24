Парламент не поддержал референдум о возвращении прямых выборов на Алтае

Новости 29.01.2020 8:45 204

На состоявшейся накануне сессии Госсобрания Республики Алтай депутаты большинством голосов не поддержали инициативу регионального отделения партии «Яблоко» о проведении референдума по возврату всенародных выборов глав районов и города.

25 депутатов Госсобрания проголосовали против инициативы «Яблока», 13 – "за". Один из присутствующих на сессии парламентариев не голосовал, сказано на сайте Эл Курултая.

По словам председателя комитета по госполитике Виктора Ромашкина, ходатайство не соответствует требованиям статьи 12 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и статьи 3 регионального закона «О референдумах в Республике Алтай».

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Теперь документы по референдуму передадут обратно в избирком, который откажет партии "Яблоко" в регистрации инициативной группы.

Последние пять лет на территории республики глав районов и мэра Горно-Алтайска избирают представительные органы власти из числа депутатов.