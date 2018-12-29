Спрос на зимний Алтай продолжает стагнировать

Ситуация с продажами зимних поездок на Алтай последние несколько лет почти не меняется. Всплеск интереса наблюдается лишь в новогодний период. Поэтому до весны в регионе закрывается большинство объектов инфраструктуры, пишет портал Ratanews.
«В этом году со спросом на алтайские новогодние праздники мало что изменилось, – подтвердил директор компании «Плот» Александр Смирнов. – По-прежнему, только Белокуриха остается самым популярным и востребованным направлением».
При этом санатории в основном не прибегают к услугам турагентств, предпочитая взаимодействовать с клиентами напрямую.
Все упирается с одной стороны в деньги, с другой - в "пресыщенность" подобным отдыхом
Не наблюдает турбизнес динамики и в продажах Горного Алтая, причем, уже давно. Новые туркомплексы высокого уровня там появляются редко, а количество круглогодичных и вовсе снижается.
«Особого спроса на зимний Алтай в этом году не было, – рассказала директор компании «Бархатный сезон» Татьяна Албински. – Быстро разобрали места на новогодний период на все тех же популярных базах в Горном Алтае. Их не так много. В общем спрос на теплые моря у нас был активнее. Все же мы живем в Сибири, и зимой многие предпочитают полететь на неделю к морю, чем заплатить те же деньги за отдых в Горном».
Однако туркомплексы, которые работают в алтайских горах зимой, не могут не ставить довольно высокие цены на размещение – им нужно окупить работу в отопительный сезон. Поэтому уже второй год многие турбазы, которые ранее открывались хотя бы на новогодний период, остаются законсервированными до весны.
По отдельным направлениям путешественники забронировали уже весенние месяцы 2020 года
"По сравнению с предыдущим годом объектов, которые не закрылись на зиму, гораздо меньше, примерно на 30%, – сказала директор компании «Охота» Наталья Белоусова. – Особенно это касается больших комплексов, что связано с затратами на их отопление".
Не в пользу турбизнеса продолжает играть и тренд на самостоятельный туризм. Он усиливается, и отсутствие новых популярных объектов размещения этому способствует. Даже клиенты, которые поначалу обращались к турагентствам, чтобы организовать свой зимний отдых на Алтае, спустя несколько лет идут в комплексы, где уже побывали.
Милота и очарование, забыли написать о том, что заграничный отдых по качеству лучше, а по цене либо равнозначный, либо дешевле. Вот и получается, что в Таиланд слетать проще, чем съездить за 300км внутри региона. А что касается качества обслуживания, то оно по-прежнему оставляет желать лучшего. Вот такая математика