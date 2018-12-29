Спрос на зимний Алтай продолжает стагнировать

Новости 29.01.2020 7:40 652

Ситуация с продажами зимних поездок на Алтай последние несколько лет почти не меняется. Всплеск интереса наблюдается лишь в новогодний период. Поэтому до весны в регионе закрывается большинство объектов инфраструктуры, пишет портал Ratanews.

«В этом году со спросом на алтайские новогодние праздники мало что изменилось, – подтвердил директор компании «Плот» Александр Смирнов. – По-прежнему, только Белокуриха остается самым популярным и востребованным направлением».

При этом санатории в основном не прибегают к услугам турагентств, предпочитая взаимодействовать с клиентами напрямую.

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Не наблюдает турбизнес динамики и в продажах Горного Алтая, причем, уже давно. Новые туркомплексы высокого уровня там появляются редко, а количество круглогодичных и вовсе снижается.

«Особого спроса на зимний Алтай в этом году не было, – рассказала директор компании «Бархатный сезон» Татьяна Албински. – Быстро разобрали места на новогодний период на все тех же популярных базах в Горном Алтае. Их не так много. В общем спрос на теплые моря у нас был активнее. Все же мы живем в Сибири, и зимой многие предпочитают полететь на неделю к морю, чем заплатить те же деньги за отдых в Горном».

Однако туркомплексы, которые работают в алтайских горах зимой, не могут не ставить довольно высокие цены на размещение – им нужно окупить работу в отопительный сезон. Поэтому уже второй год многие турбазы, которые ранее открывались хотя бы на новогодний период, остаются законсервированными до весны.

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"По сравнению с предыдущим годом объектов, которые не закрылись на зиму, гораздо меньше, примерно на 30%, – сказала директор компании «Охота» Наталья Белоусова. – Особенно это касается больших комплексов, что связано с затратами на их отопление".

Не в пользу турбизнеса продолжает играть и тренд на самостоятельный туризм. Он усиливается, и отсутствие новых популярных объектов размещения этому способствует. Даже клиенты, которые поначалу обращались к турагентствам, чтобы организовать свой зимний отдых на Алтае, спустя несколько лет идут в комплексы, где уже побывали.